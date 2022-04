Mal was anderes: Bei den Olivier Awards in London trug Emma Corrin einen Ballon-BH.

Emma Corrin "The Crown"-Star überrascht mit skurrilem Ballon-BH

Emma Corrin hat in London einen skurrilen Auftritt hingelegt: Über ihrem Kleid trug sie auf dem roten Teppich einen Luftballon-BH.

Emma Corrin (26) hat einen sehr skurrilen Auftritt hingelegt, als sie bei den Olivier Awards in der Royal Albert Hall in London über den roten Teppich schritt. Die Schauspielerin, die bei der britischen Theaterpreisverleihung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert war, trug über ihrem Kleid einen BH aus Luftballons.

Das Ensemble stammt laut "Vogue" aus dem Modehaus Loewe. Das wadenlange, ärmellose Kleid in Brauntönen war ebenfalls mit einem Luftballon-Muster bedruckt. Dazu kombinierte der "The Crown"-Star schwarze Lackstiefel - deren Absätze ebenfalls in Ballonform gehalten waren. Ihre derzeit platinblonden Haare trägt Corrin im Kurzhaarschnitt mit Pony.

Der Ruhm kam mit der Diana-Rolle

Bei den Olivier Awards ging Corrin zwar leer aus. Eine besondere Trophäe hat die Schauspielerin aber bereits im Schrank. In der vierten Staffel der preisgekrönten Netflix-Serie "The Crown" über das Leben von Queen Elizabeth II. verkörperte sie Prinzessin Diana. 2021 erhielt sie für ihre Leistung unter anderem den Golden Globe Award als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie.