Enrique Iglesias: Er spielt mit Ricky Martin erstmals zusammen eine Tournee

Um die Jahrtausendwende waren sie große Rivalen im Musikgeschäft. Die beiden Latin-Pop-Musiker Enrique Iglesias (44, "Hero") und Ricky Martin (48, "Livin' La Vida Loca") waren die großen Superstars des Genres und füllten weltweit die Stadien. Dass die zwei Sänger eines Tages zusammen die großen Arenen bespielen würden, wäre lange undenkbar gewesen. Doch nun ließen sie die Bombe platzen und kündigten ihre erste gemeinsame Tour an. Die von "Live Nation" produzierte Konzert-Reihe durch Nordamerika startet am 5. September in Phoenix.

Bei den Shows durch die USA und Kanada dürften sich Fans auf jede Menge Hits gefasst machen. Zu Enrique Iglesias' bekanntesten Songs gehören unter anderem "Escape", "Hero" und "Bailando". Mit "Duele El Corazon" oder "Subeme La Radio" sang der spanische Musiker zuletzt auch vermehrt in seiner Muttersprache. Ricky Martins größte Singles sind zum Beispiel "Livin' La Vida Loca", "The Cup of Life" und "She Bangs". Sowohl Iglesias als auch Martin wollen später in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen.