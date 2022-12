Zur Feier des 100. Geburtstags von Stan Lee bekommt der Mitschöpfer vieler Superhelden von Marvel einen eigenen Dokumentarfilm spendiert.

Marvel feiert einen seiner größten Helden: Das Unternehmen hat einen Dokumentarfilm über Comicautor und Produzent Stan Lee (1922-2018) angekündigt, der 2023 beim Streamingdienst Disney+ erscheinen soll. Stan Lee wäre am gestrigen 28. Dezember 100 Jahre alt geworden. Marvel veröffentlichte an diesem Tag den Teaser für das neue Projekt mit dem einfachen Titel "Stan Lee" auf seinem Instagram-Account. Dazu hieß es: "100 Jahre Träumen. 100 Jahre Schaffen. 100 Jahre Stan Lee."

Stan Lee starb im November 2018 im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles an Herzversagen. Mit dem Film will Marvel nun offenbar das Vermächtnis des Comicautors, Herausgebers und Produzenten ehren. Lee ist Mitschöpfer ikonischer Figuren wie Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, Hulk, Thor und vielen mehr.

Karriere begann in den 30er Jahren

Lee begann 1939 beim Comicverlag Timely Comics, dem Vorgänger von Marvel, zu arbeiten. In den 60er Jahren stieg er zum Autor und Chefredakteur von Marvel Comics auf, bevor er 1972 schließlich zum Herausgeber ernannt wurde. Lee wurde später zum bekanntesten Gesicht des Unternehmens: Er hatte in vielen von Marvels Film- und TV-Projekten von Comic-Fans umjubelte Cameo-Auftritte. Daneben trat der große Meister regelmäßig auf Comic-Conventions in Erscheinung, ließ sich als die Comic-Persönlichkeit überhaupt feiern - und hatte beispielsweise auch in der Erfolgs-Sitcom "The Big Bang Theory" einen humorvollen Gastauftritt als er selbst.

"Stan Lee war so außergewöhnlich wie die Charaktere, die er geschaffen hat", sagte Disney-Chef Bob Iger (71) in einem Statement nach Lees Tod. "Stan war ein eigenständiger Superheld für Marvel-Fans auf der ganzen Welt und hatte die Kraft, zu inspirieren, zu unterhalten und zu verbinden. Die Größe seiner Vorstellungskraft wurde nur von der Größe seines Herzens übertroffen."