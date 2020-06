Eurovision Song Contest: Neuer Termin für das Finale ist der 22. Mai 2021

Jetzt ist es raus: Das Finale des Eurovision Song Contest 2021 findet am 22. Mai in Rotterdam statt. Die beiden Halbfinals sind für den 18. und 20. Mai angesetzt. Das hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) via Twitter bekanntgegeben.

In einem Statement, das auf der offiziellen deutschen ESC-Seite zu finden ist, sagt Sietse Bakker (36), ausführender Produzent des ESC, zum neuen Termin: "Wir haben jetzt ein Jahr Zeit, um alle Szenarien im Detail mit den beteiligten Parteien durchzugehen, um die Shows unabhängig von den Umständen zu ermöglichen, gegebenenfalls mit Anpassungen."

Ticket für Ben Dolic?

Eigentlich hätte das ESC-Finale 2020 am 16. Mai in Rotterdam stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Musik-Wettbewerb aber bereits im März abgesagt. 18 Teilnehmerländer haben sich bereits dazu entschlossen, ihre eigentlich für 2020 geplanten Vertreter auch 2021 in Rotterdam antreten zu lassen.

Ob auch Ben Dolic (23), der mit seinem Song "Violent Thing" hätte antreten sollen, weiterhin für Deutschland singt, ist bislang unklar. "Bevor wir uns endgültig festlegen, müssen noch ein paar Fragen geklärt werden", sagt Thomas Schreiber (60), ARD-Unterhaltungskoordinator und Leiter des NDR-Programmbereichs Fiktion und Unterhaltung, Mitte Mai auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Selbst wenn Dolic dabei sein sollte, so wird er einen neuen Song benötigen - genauso wie die anderen Teilnehmer. Laut einer aktuellen Regelung dürfen die Beiträge nicht vor September 2020 kommerziell veröffentlicht werden, damit sie für 2021 zugelassen werden.