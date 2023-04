König Charles III. und Queen Camilla haben Liverpool besucht. Dort haben die Royals das Bühnenbild für den anstehenden ESC enthüllt.

Der Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr in Liverpool statt. Im Vorfeld der Veranstaltung haben König Charles III. (74) und seine Ehefrau, Queen Camilla (75), vor Ort das Bühnenbild für den ESC enthüllt. Die Royals besuchten die M&S Bank Arena in der englischen Stadt, um nach einem Countdown mit einem gemeinsamen, symbolischen Knopfdruck das Licht auf der Bühne anzuschalten.

"Camilla hat den Tag gerettet"

Einen kurzen Clip des Moments zeigen sowohl der offizielle Instagram-Kanal des Events als auch die Royals auf der Plattform. In den Kommentaren scherzten mehrere Nutzerinnen und Nutzer unter anderem darüber, dass Charles bei der Enthüllung mit seinem Finger abrutschte, während Camilla mit der Handfläche den Knopf betätigte. "Es ist okay, Charles. Der Knopf war sowieso nicht echt, Kumpel", heißt es dort etwa. Oder: "Camilla hat den Tag gerettet."

Wie die BBC mitteilt, haben die Royals im Rahmen der Enthüllung unter anderem auch mit Mae Muller (25) gesprochen, die in diesem Jahr mit "I Wrote a Song" für das Vereinigte Königreich antritt. Camilla habe der Sängerin gesagt, dass sie "keinen Druck" verspüren solle, Charles habe erklärt, dass die beiden "mit großem Interesse" den Auftritt anschauen und Muller anfeuern möchten. Daneben habe das Paar etwa auch Mitglieder des Produktionsteams, die Kommentatoren Rylan Clark (34) und Scott Mills (50) sowie "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (48) und die ukrainische Sängerin Julia Sanina (32), zwei der Co-Moderatorinnen für das Event, getroffen.

Schulkinder rufen: "Er ist unser König"

Bei dem Besuch in Liverpool kam es britischen Medienberichten zufolge aber auch zu "Nicht unser König"-Protestrufen. Wie die "Daily Mail" schreibt, hätten Schulkinder diese daraufhin jedoch mit "Er ist unser König"-Sprechchören übertönt.

Das Finale des ESC findet am 13. Mai statt. Großbritannien hat die Ausrichtung in diesem Jahr für den Vorjahressieger, die Ukraine, übernommen. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte im vergangenen Jahr gewonnen, wegen Sicherheitsbedenken und Planungsunsicherheit aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Veranstaltung jedoch verlegt. Genau eine Woche vor dem ESC, am 6. Mai, werden König Charles III. und Königin Camilla in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.