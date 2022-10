Das Ehepaar Eva und Peter Imhof hat sich getrennt. Das hat die Moderatorin in einem Instagram-Post jetzt bekannt gegeben.

Ehe-Aus bei Eva (44) und Peter Imhof (49)! Das hat die Moderatorin jetzt in einem Instagram-Post offiziell bekannt gegeben. "Viele von Euch haben es bereits vermutet und ich möchte nun gerne ehrlich mit Euch sein. Ja, ich habe mich schon vor längerer Zeit von Peter getrennt", schreibt die 44-Jährige in einem langen Statement. "Wir gehen andere Wege."

Deshalb haben sie lange über die Trennung geschwiegen

"Jeder, der eine solche Situation schon einmal durchlebt hat, weiß, wie schwierig das ist und dass es einige Zeit dauert, bis man einen Weg findet, damit umzugehen", erklärt die Moderatorin weiter. Die Trennung hätten die beiden aus Rücksicht "auf uns und unsere Familien" bisher für sich behalten. "Gleichwohl ist uns aber bewusst, dass Ihr nach all den Jahren, die Ihr uns so treu begleitet habt, natürlich ein Interesse daran habt, was mit den 'Imhofs' passiert ist."

Eva Imhof sei sehr dankbar für die 13 Jahre Ehe und ihre gemeinsamen Kinder, für die sie auch "weiterhin gemeinsam sorgen" werden. Am Ende bedankt sich die Journalistin bei den Menschen, "die uns auf unserem Weg in den vergangenen Jahren begleitet haben und weiterhin begleiten" sowie bei "unserer Familie und gemeinsamen Freunden".

"Hätte niemals gedacht, dass ich mich trenne"

Auch in ihren Instagram-Storys spricht die Moderatorin über das Liebes-Aus. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich trenne oder dass unsere Beziehung kaputtgehen könnte", erklärt sie sichtlich bewegt. "Aber manchmal passieren Dinge im Leben, die einen quasi auf einen anderen Weg führen." Sie werde nicht weiter über die Umstände sprechen. Versicherte ihren Fans aber, dass alle "stabil" seien.

"Die Trennung ist auch schon über ein Jahr her." Sie hätte allerdings aufgrund von "psychischen Erkrankungen" nicht die Stärke gehabt, "mich damit in der Öffentlichkeit konfrontiert zu sehen". Deshalb habe sie bislang über das Ehe-Aus geschwiegen.

Peter Imhof hat sich zur Trennung bislang nicht geäußert. Das Paar hatte im Jahr 2008 geheiratet. 2012 kamen ihre Zwillingstöchter zur Welt.