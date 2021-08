Evgeny Vinokurov wird zum ersten Mal Vater. Auf Instagram hat der "Let's Dance"-Profitänzer die Schwangerschaft seiner Verlobten verkündet.

"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov (30) und seine Verlobte Nina Bezzubova sind in freudiger Erwartung: Das erste gemeinsame Kind des Paares ist unterwegs. "Ich will mit euch was sehr wichtiges teilen. Wir werden Eltern", schreibt Vinokurov stolz in einem Instagram-Post. Dazu teilte er ein gemeinsames Foto, auf dem er seine Liebste im Arm hält, während sie zusammen auf einer Brücke in Bremen posieren. Unter dem beigen Kleid der werdenden Mama ist bereits ein kleiner Babybauch zu erkennen.

Weiter schreibt der Profitänzer: "Ich freue mich so sehr, dass ich es nicht wirklich beschreiben kann, wie ich mich freue. Für mich ist es was absolut Magisches. Ich habe immer geträumt mit 30 mein erstes Kind zu bekommen und da sind wir, ich werde Papa mit 30." Manchmal drehe er vor Angst fast durch, schließlich wolle er "ein guter Papa" für seine Kinder sein. Abschließend richtet er sich an seine Zukünftige: "Ich würde sagen vor uns liegt eine sehr spannende Zeit mein Schatz. Wir müssen noch ein wenig abwarten bis die Party richtig losgeht."

Stars und "Let's Dance"-Kollegen gratulieren

Zahlreiche Promis und "Let's Dance"-Kollegen ließen es sich nicht nehmen, dem Paar zu der Schwangerschaft zu gratulieren: "Herzlichen Glückwunsch", schreibt etwa "GZSZ"-Schauspielerin Ulrike Frank (52). "Viele Glückwünsche von meiner Familie an eure", kommentiert Motsi Mabuse (40). "Omg, herzlichen Glückwunsch!!! Ganz viel Liebe schicke ich euch!!!", schwärmt Evelyn Burdecki (32), die 2020 mit Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" angetreten ist. Liebevolle Worte gab es außerdem von Nico Schwanz (43), Kim Riekenberg (26) und den Profitänzern Renata Lusin (34), Marta Arndt (31), Andrzej Cibis (34) und Isabel Edvardsson (39).

Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova sollen seit 2019 ein Paar sein. Bezzubova ist ebenfalls Tänzerin. Im Juli 2021 haben die beiden ihre Verlobung bekannt gegeben.