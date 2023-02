Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und seine Annika haben den nächsten Schritt gewagt und sind zusammengezogen. Planen die beiden nun Nachwuchs?

Zwischen Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (36) und seiner Partnerin Annika Jung scheint es immer ernster zu werden. Vor einigen Wochen sind die beiden zusammengezogen und leben seither in ihrer Traumwohnung in Köln. Geht es nun nahtlos in die Kinderplanung über?

Im VIPstagram-Talk mit Kena Amoa (52) und Tanja Bülter (51) berichtete Mangold zunächst, dass die beiden noch "mitten im Einzugsstress" seien, es ihnen aber gut gehe. "Wir freuen uns jetzt, wie es weitergeht." Seit Sommer 2022 sind die beiden liiert, durch die Fernbeziehung hätten sie sich dann aber schnell dazu entschlossen, zusammenzuziehen, denn sie seien beide Menschen, "die ihren Partner gerne bei sich haben", erklärte Jung.

"Wenn es passiert, dann passiert es"

Was die Familienplanung anbelangt, so hätten beide einen Kinderwunsch. "Allerdings sind wir ja wirklich noch nicht so lange zusammen und jetzt genießen wir auf jeden Fall erstmal die Zweisamkeit", führte Mangold weiter aus, merkte aber auch an: "Der Platz in der Wohnung würde sicherlich ausreichen. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber von dem Schritt sind wir noch ein paar Tage, ein paar Monate entfernt." In fünf Jahren sehe sich Mangold aber "schon mit der kleinen Prinzessin oder mit dem kleinen Jungen Hand in Hand".