Im Frühling ist Farbe angesagt. Schon jetzt begeistern pastellige Monochrom-Looks und bonbonfarbene Mäntel die Modeliebhaberinnen.

Mit diesem Trend dürfte die Vorfreude auf den Frühling weiter wachsen. Pastelltöne und Bonbonfarben sind nun besonders begehrt und verpassen unseren Alltagslooks einen frischen Anstrich. Dabei setzen Fashionistas vor allem auf pastellige Monochrom-Looks oder Mäntel in sommerlichen Farben wie Flieder und Pfirsich. Mit diesen Tipps geht beim Styling nichts schief.

So machen es Amira Pocher und Heidi Klum

Monochrome Looks oder auch Ton-in-Ton-Outfits sind ohnehin seit einigen Monaten im Trend. Passend zum Frühling kommen sie nun in sanften Tönen daher. Inspiration liefert unter anderem Amira Pocher (30), die auf Instagram ein Ensemble aus weiter Hose, Oversize-Blazer und BH in verschiedenen Pink-Tönen präsentiert. Die hellen Farben sehen nicht nur frisch aus, sie lassen auch unseren Teint strahlen und ein wenig brauner aussehen.

Das Ganze funktioniert natürlich auch in einem pastelligen Hellgrün, wie Model Heidi Klum (49) beweist. Zu ihrem lässig-schicken Oversize-Hosenanzug kombinierte sie ebenfalls grüne Stilettos und eine schwarze Corsage mit tiefem Ausschnitt. Auch Luxuslabels wie Longchamp, Chanel oder Ferragamo setzen derzeit gerne auf Pastelltöne in ihren Frühjahrskollektionen.

Farbtupfer im Alltag

Wer farbliche Abwechslung braucht, kann auch nur auf ein Kleidungsstück in Pastell setzen. Bonbonfarbene Mäntel etwa stehen derzeit ebenfalls hoch im Kurs, vor allem in Flieder, Altrosa, Apricot, Pfirsich und Pink. Letztere Farbe scheint es auch Mode-Bloggerin Leonie Hanne (34) angetan zu haben. Zum pompösen Blümchenkleid von Carolina Herrera trug sie unlängst einen neonpinken XXL-Wollmantel.

Accessoires wie Handtaschen und Sneaker sind derzeit ebenfalls häufig in Frühlingsfarben zu finden und sollten in keinem Kleiderschrank fehlen.

