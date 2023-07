Auch im Juli dabei: Modemacherin Anja Gockel umrahmt von ihren Models bei der Fashionshow in Berlin im Januar 2023.

Mode für alle Geschlechter, Nachhaltigkeit und vieles mehr: Vom 10. bis 13. Juli findet in Berlin wieder die Fashion Week statt.

Seit 2007 trifft sich zweimal im Jahr die deutsche Modebranche zur Fashion Week in Berlin. Vom 10. bis 13. Juli 2023 ist es nun wieder so weit: In der deutschen Hauptstadt finden Modenschauen, Präsentationen, Ausstellungen und Konferenzen rund um das Thema Fashion statt. Im Fokus stehen dabei vor allem hochaktuelle Themen: zeitgenössische Mode, Nachhaltigkeit und Diversität.

Diese Designer-Labels sind dabei

Von Bridal Fashion über Haute Couture bis hin zu Gender Neutral Fashion: Die Schwerpunkte der Modemacherinnen, Designer und Labels, die sich im Rahmen der Fashion Week Berlin präsentieren, sind unterschiedlich und decken eine Bandbreite an diversen Interessen ab.

Haute Couture wird unter anderem von den bekannten Modeschaffenden Isabel Vollrath, Michael Sontag, Talbot Runhof und William Fan gezeigt. Besonders viele Labels sind unter dem Stichwort Geschlechtsneutrale Mode in Berlin vertreten: Unter anderem zeigen Etal, Fade Out Label und Olivia Ballard angesagte zeitgenössische Fashion, die von jeglicher Geschlechtsidentität getragen werden kann.

Weitere bekannte Namen, die von Montag bis Donnerstag in Berlin vertreten sein werden, sind Aeyde, Anja Gockel, Julia Leifert, Kilian Kerner, Lala Berlin, Mailaikaraiss, Marc Cain, Marcel Ostertag, Natascha von Hirschhausen, Rebecca Ruétz und viele weitere mehr.

Aufstrebende junge Labels in Berlin

Im Rahmen des Wettbewerbs Berlin Contemporary hat eine Experten-Jury insgesamt 18 aufstrebende Designer und Designerinnen ausgewählt, die nun erstmals die Chance haben, ihre innovativen Entwürfe im Rahmen der Fashion Week zu präsentieren. Acceptance Letter Studio, Fassbender, Haderlump Atelier Berlin, LML Studio, Milke of Lime und weitere junge, zeitgenössische Labels reihen sich mit ihren Kollektionen in die Gesellschaft etablierter Labels wie zum Beispiel William Fan ein.

Das sind die Schauplätze der Fashion Week

Zu den Schauplätzen der Fashion Week zählt zum einen das Kronprinzenpalais, wohin dieses Jahr auch wieder der Berliner Salon mit einer Sammelausstellung zurückkehren wird. Dort findet auch die offizielle Auftaktveranstaltung der Modewoche statt.

Ein weiterer attraktiver Schauplatz für das Publikum der Fashion Week in Berlin wird die Verti Music Hall sein. Die Designer Rebekka Ruetz, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner haben sich für die Fashion Week zu einem gemeinsamen Dach namens "W.E4.FASHION DAY" zusammengeschlossen und halten in dieser Location ihre Shows ab.

Mit der Messe BeyondFashionBerlin wird der Schwerpunkt Nachhaltigkeit abgedeckt. In den Atelier Gardens dreht sich alles um die Themen Sustainable Fashion - Besucher und Besucherinnen finden dort alle Labels, die sich Transparenz in Sachen Produktion und Lieferketten auf die Fahne geschrieben haben.

In der Station Berlin geht es ebenfalls um mehr Bewusstsein für verschiedene Themen, sei es Nachhaltigkeit in der Mode oder der offene Austausch mit verschiedenen lokalen Communitys, wie zum Beispiel der BIPOC oder der LGBTQ+ Community. Zudem stellen dort ukrainische Labels ihre Mode aus.

Insgesamt kann das Publikum in Berlin wohl einen spannenden Mix an Mode und Themen erwarten sowie das Who's Who der deutschen Modebranche und zahlreiche bekannte Gesichter aus der Kreativ-, Film- und Musik-Branche.