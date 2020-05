Feige Attacke: Viel Zuspruch für zusammengeschlagenes ZDF-Team

Am Freitagnachmittag wurde in Berlin ein ZDF-Team der "heute-show" von unbekannten Tätern attackiert. Bis zu 20 vermummte Personen sollen die Gruppe rund um Comedian Abdelkarim Zemhoute (38) attackiert und zusammengeschlagen haben. Bei der Attacke wurden fünf Menschen verletzt, vier von ihnen mussten ins Krankenhaus. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik (54) sprach im "RBB Inforadio" von einem "feigen Angriff". Sechs der mutmaßlichen Täter wurden von der Polizei gefasst, sie sitzen in Untersuchungshaft. Inzwischen habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Solidarität aus allen Richtungen

Die Ereignisse trugen sich während einer Drehpause am Rande einer illegalen Demonstration von Gegnern der Covid-19-Maßnahmen am Rosa-Luxemburg-Platz zu. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler (49) verurteilte die Attacke als Angriff auf die Pressefreiheit. Bundesaußenminister Heiko Maas (53) sprang den Satirikern ebenfalls zur Seite und twitterte: "Wir stehen an Eurer Seite! Lasst Euch Euren Humor und Eure Leidenschaft nicht nehmen von feigen Gewalttätern."

Dieser Einschätzung schließt sich auch Grünen-Chefin Katrin Göring-Eckardt (53) an: "Ein Angriff gegen Medien ist ein direkter Angriff auf unsere Demokratie. Das muss schnell aufgeklärt werden", schreibt sie auf Twitter. Diesem Urteil schließt sich auch der Deutsche Journalistenverband DJV an: "Das war ein feiger und durch nichts zu rechtfertigender Überfall auf Journalisten, die ihrer Aufgabe der Berichterstattung nachgekommen sind."