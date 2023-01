Filip Pavlovic wurde 2022 in Südafrika zum Dschungelkönig gekrönt. Das hat der Sieger der 15. Staffel im letzten Jahr gemacht.

Am 29. Januar wird ein neuer Dschungelkönig oder eine neue Dschungelkönigin gekrönt, dann findet das Finale des Dschungelcamps statt, das am 13. Januar bei RTL startet (auch bei RTL+). Vor einem Jahr hat Filip Pavlovic (28) die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. In Südafrika wurde er zum Dschungelkönig gekrönt. Auf diesem Triumph ruhte sich der Reality-TV-Star aber nicht aus: Das hat Pavlovic seit seinem Sieg gemacht.

Der Dschungelkönig widmete sich vor allem seiner TV-Karriere. So war er am 10. April in der Sendung "Grill den Henssler" zu sehen. Zum Start der 16. Staffel trat er mit Anouschka Renzi (58) und Harald Glööckler (57) im großen Dschungel-Special gegen den TV-Koch Steffen Henssler (50) an.

Am 3. Juni feierte das "RTL Turmspringen" seine Premiere. Es war quasi das Comeback für Stefan Raabs (56) "TV total Turmspringen", bei dem bekannte Gesichter aus der Medienlandschaft von 2004 bis 2015 bei ProSieben ins Wasser hechteten. Pavlovic trat gegen 19 andere Promis an, darunter Leichtathlet und "Let's Dance"-Star Mathias Mester (36), Moderatorin Lola Weippert (26) und Ex-"Bachelor" Paul Janke (41). Am Ende gewann nicht Pavlovic, sondern Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) im Einzelspringen.

Er spielt für den guten Zweck

Ins Wasser hüpfte der Star auch während der "RTL Wasserspiele" am 22. Oktober. In der Wasserwelt Rulantica des Europa-Parks in Rust konnte der Dschungelkönig von 2022 erneut seine Qualitäten im Wasser unter Beweis stellen. Oliver Pocher (44) beaufsichtigte den Wettbewerb als Bademeister und motivierte die prominenten Schwimmer. Schlussendlich durfte in der Premierenausgabe der neuen Promi-Spielshow Model und Reality-Star Benjamin Melzer (36) die erste "Goldene Badekappe" mit nach Hause nehmen.

Doch damit nicht genug: Am 30. Oktober war der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat wieder im Fernsehen zu sehen. In der Show "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" sammelten unter anderem Thorsten Legat (54), Luca Hänni (28) und Eric Stehfest (33) Geld für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern".

Doch trotz seiner vielen TV-Auftritte hat Pavlovic den Dschungel nicht vergessen. Dem neuen Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (39) habe er zusammen mit Dr. Bob (72) "eine schöne Grußnachricht geschickt", verriet der neue Mann an Sonja Zietlows (54) Seite der Nachrichtenagentur spot on news im Interview. Außerdem ist er ab dem 15. Januar zusammen mit Prince Damien (32), dem Dschungelkönig von 2020, in "Dr. Bob's Australien" zu sehen. In der Sendung bekommen die beiden von dem beliebten Camp-Arzt Westaustralien gezeigt.

Auf Pavlovics Instagram-Account hat sich seit seiner Krönung und der Rückreise in seine Heimat Hamburg hingegen weniger getan. Seit dem Bild mit der Krone auf dem Kopf, das er mit seinem bekannten Spruch "Ich küsse eure Augen" kommentierte, gab es lediglich ein paar neue Beiträge. Diese zeigen ihn im Urlaub und während seiner TV-Auftritte.