"Barbie" bricht derzeit viele Rekorde. Hat der Film von Greta Gerwig das Zeug dazu, sich an die Spitze der erfolgreichsten Filme zu stellen?

Die ganze Welt scheint derzeit im pinken "Barbie"-Fieber zu sein: Fast jede Woche seit Kinostart gibt es neue Meldungen, dass der Film von Regisseurin Greta Gerwig (40) einen neuen Rekord gebrochen habe. Ist der Film wirklich so erfolgreich? Und was müsste passieren, damit er tatsächlich den wichtigsten aller Rekorde knackt und an den Kinokassen zum erfolgreichsten Film aller Zeiten wird?

Der Hype um "Barbie" mit Margot Robbie (33) in der Hauptrolle ist riesig. Es lässt sich nicht abstreiten, dass der Film sehr, sehr erfolgreich ist und die Erfolgsfahrt vermutlich noch lange nicht zu Ende ist. Doch wird das reichen, um sich auf eine Stufe mit den "Avatar"-Filmen oder "Titanic" zu stellen? Das sind die bisherigen "Barbie"-Meilensteine:

Die bisherigen "Barbie"-Rekorde im Überblick

Der jüngste Erfolg: Die Geschichte rund um die berühmte Puppe hat nun das Superhelden-Epos "The Dark Knight" als erfolgreichsten Warner-Bros-Film an den US-Kinokassen überholt. Bereits zum Start brach "Barbie" zahlreiche Rekorde: "Barbie" hat Greta Gerwig zu der erfolgreichsten Regisseurin aller Zeiten an den US-Kinokassen gemacht.

So spielte der Film am ersten Wochenende in den USA 155 Millionen US-Dollar ein (rund 140 Mio. Euro). Noch nie in der Geschichte Hollywoods konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den Vereinigten Staaten mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen als "Barbie".

Obendrein war es der beste Start für einen Film, der auf einem Spielzeug basiert (zuvor "Transformers 3 - Die dunkle Seite des Mondes" mit ca. 116 Mio. Dollar) und die stärksten ersten drei Tage für einen Warner-Film, der nicht aus dem DC-Universum stammt oder eine Fortsetzung ist.

Hat "Barbie" das Zeug zum erfolgreichsten Film aller Zeiten?

Aktuell wirkt es so, als sei "Barbie" einfach nicht zu stoppen. Doch wer realistisch einen Blick auf die offizielle Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wirft, wird schnell merken, dass es wohl für Platz eins nicht reichen wird. Auf der Seite "Box Office Mojo by IMDbPro" sind diejenigen Filme aufgelistet, die weltweit durch ihre Einspielergebnisse das meiste Geld an den Kinokassen eingenommen haben. "Barbie" befindet sich in diesem Ranking derzeit mit knapp 1,2 Milliarden US-Dollar auf Platz 25 - unter "Iron Man 3" (2013) und "Fast & Furious 8" (2017).

Um an die Spitze aufzusteigen, müsste "Barbie" weltweit mehr als doppelt so viel einspielen: Auf Platz eins des Rankings befindet sich derzeit "Avatar" (2009) mit knapp drei Milliarden US-Dollar an Einspielergebnissen. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen "Avengers: Endgame" (2,8 Milliarden), "Avatar 2" (2,3 Milliarden), "Titanic" (2,2 Milliarden) und "Star Wars: Episode VII" (zwei Milliarden).