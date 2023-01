Zwischen Florence Pugh und Zach Braff ist trotz Trennung alles gut. Auf Instagram nennt er seine Ex zum Geburtstag eine "Legende".

Florence Pugh (27) ist zu ihrem Geburtstag auf Instagram ordentlich gefeiert worden - unter anderem von ihrem Kollegen und Ex-Freund Zach Braff (47). Der veröffentlichte in seinen Instagram-Stories ein Foto seiner ehemaligen Freundin.

Darauf sitzt Pugh über dem berühmten Hollywood-Schriftzug in Los Angeles und blickt in die Kamera. Dazu schreibt der "Scrubs"-Star: "Happy Birthday, Legende". Pugh freute sich offenbar über die Nachricht - sie ergänzte sie um ein Herz und repostete sie in einer Story.

Gut drei Jahre in einer Beziehung

Rund drei Jahre lang waren der "Garden State"-Regisseur und die Schauspielerin ein Paar. Im Sommer 2022 hatte Pugh die Trennung, die schon Anfang des Jahres stattgefunden hatte, in einem Interview mit dem Magazin "Harper's Bazaar" öffentlich gemacht. Darin sagte sie: "Wir haben versucht, uns zu trennen, ohne dass die Welt davon erfährt, weil es eine Beziehung war, zu der jeder eine Meinung hat." Zuvor wurde etwa in den sozialen Medien unter anderem immer wieder der Altersunterschied der beiden thematisiert.