Florian David Fitz spricht in einem neuen Interview über sein Leben als Vater. Eine bestimmte Sache hatte er vorher nicht erwartet.

Anfang April hat Florian David Fitz (47) am Rande einer Premiere bestätigt, dass er Vater geworden ist. Jetzt gab der Schauspieler in einem Interview mit "Bild am Sonntag" einen seltenen Einblick in sein Privatleben als Vater.

"Ich habe mich aus freien Stücken dafür entschieden"

"Kinder verändern die Achse, um die sich das Leben dreht. Und genau das soll ja auch passieren", reflektiert Fitz in dem Gespräch. Mit Kindern bleibe etwa nicht mehr viel Zeit zum Innehalten oder für einen Urlaub. "Das habe ich vorher nicht realisiert, aber Urlaub gibt es einfach nicht", meint Fitz. "Mal ein Buch zu lesen, sich mal zu entspannen oder einfach mal rauszugehen, das geht nicht mehr einfach so, das muss man mit Kindern anders organisieren."

Mit dieser neuen Situation scheint der Schauspieler aber auch seinen Frieden gemacht zu haben: "Ich habe mich aus freien Stücken dafür entschieden. Ich hatte ja auch ein relativ langes Leben davor ohne Kinder. Und ich bin immer noch sehr froh und neugierig auf alles, was mir jetzt Neues begegnet."

Im Rahmen der Premiere seines Films "Eingeschlossene Gesellschaft" hatte Fitz im April dem Sender RTL bestätigt: "Ja, ich bin Vater." Der Schauspieler spricht nur selten über sein Privatleben und hält dieses von der Öffentlichkeit fern. Auf die Frage, was für ein Typ Vater er sei, erklärte er damals zudem, er sei ein "Freund von Freiheit".

SpotOnNews