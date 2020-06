Florian Silbereisen: Schlagerstar hat am Wochenende einige Überraschungen parat

An diesem Wochenende kommen alle Fans von Florian Silbereisen (38) voll auf ihre Kosten: ein neues Album und die Show "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" stehen in den Startlöchern. Wegen der Corona-Krise wurde im März beides auf Juni verschoben. Am Freitag (5. Juni) veröffentlicht Silbereisen gemeinsam mit Thomas Anders (57) den Longplayer "Das Album" mit Duetten der beiden Sänger. Die TV-Premiere des gemeinsamen Songs "Versuch's nochmal mit mir" folgt dann schon am Tag darauf.

Die beiden treten am Samstag (6. Juni) in der TV-Show "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" (Das Erste, 20:15 Uhr) auf, die von Florian Silbereisen moderiert wird und dieses Mal aufgrund der Corona-Pandemie auf Publikum verzichten muss. Doch die Show hat trotzdem namhafte Gäste zu bieten. Zu ihnen zählen Andrea Berg (54), Roland Kaiser (68), Howard Carpendale (74), Ben Zucker (36), DJ Ötzi (49), Giovanni Zarrella (42), Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52), Marianne Rosenberg (65), Semino Rossi (58) sowie Ramon Roselly (26).

So romantisch wird es in der "Schlagerlovestory.2020"

Doch damit nicht genug: Fans dürfen sich auch auf eine Hochzeit freuen. Das Schlager-Paar Anna-Carina Woitschack (27) und Stefan Mross (44) wird sich live im Fernsehen das Jawort geben - mit Silbereisen als Trauzeugen. "Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten", zitiert die "Bild"-Zeitung Mross.

Im Jahr 2021 wird es dann einen Ersatztermin für die Show mit Publikum geben. Wie der Veranstalter Semmel Concerts bereits bekanntgab, wird die "Schlagerlovestory.2021 - Die total verliebte Frühlingsshow!" am 27. Februar in der Messe-Arena in Halle stattfinden. Bereits erworbene Tickets für das Event im Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit.