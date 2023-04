Schlagerstar kündigt Mega-Konzert in Kitzbühel an

Florian Silbereisen Schlagerstar kündigt Mega-Konzert in Kitzbühel an

Der nächste Bühnenauftritt von Florian Silbereisen steht an. Der Schlagerstar wird im Sommer bei einem Open-Air-Konzert in Kitzbühel singen.

Florian Silbereisen (41) kehrt wieder auf die große Schlagerbühne zurück. Wie der Sänger laut "Bild"-Zeitung bestätigt hat, wird er am 1. Juli bei einem Open-Air-Konzert im österreichischen Kitzbühel auftreten. "Zusätzlich zum 'Schlagerboom' in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel - mit einer Bühne mitten im Stadion", zitiert die "Bild"-Zeitung Silbereisen.

Laut Bericht soll das Konzert als "Eurovisions-Show" im Fernsehen in der ARD und im ORF übertragen werden. "Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten", freut sich Silbereisen. Neben dem gebürtigen Bayern werden auch Schlagergrößen wie Andreas Gabalier (38), Howard Carpendale (77) und DJ Ötzi (52) auftreten.

Zwischen Schlagerbühne und "Traumschiff"-Dreh

Silbereisen stand zuletzt im Januar 2023 im Rahmen des "großen Schlagerabschieds" von Jürgen Drews (78) auf der Bühne. Aktuell dreht der 41-Jährige noch für die ZDF-Serie "Das Traumschiff", in der er seit 2019 als Kapitän Max Parger zu sehen ist. Im Sommer heißt es dann offenbar wieder Musik statt Schauspielerei.

SpotOnNews