Die Foo Fighters melden sich mit ihrer dritten Single "Waiting On A War" zurück. Ein ganz besonderer Song für Sänger Dave Grohl.

Die Alternative-Rock-Band Foo Fighters hat am Donnerstag (14. Januar) ihre neue Single "Waiting On A War" veröffentlicht. Ein Song, den Sänger und Gitarrist Dave Grohl (52) seiner elfjährigen Tochter Harper gewidmet hat.

"Als Kind, als ich in den Vororten von Washington, D.C. aufgewachsen bin, hatte ich immer Angst vor Krieg. Albträume von Raketen in der Luft und Soldaten in meinem Hinterhof suchten mich heim, vermutlich ausgelöst durch die politischen Spannungen der frühen 1980er Jahre und meiner Nachbarschaft zum Kapitol unseres Landes", erklärt Grohl die Hintergründe des Songs. Er habe seine Jugend unter der "dunklen Wolke einer hoffnungslosen Zukunft" verbracht.

Dann habe er im Herbst 2019 seine Tochter zur Schule gefahren. Diese habe ihn während der Fahrt gefragt, ob es bald zu einem Krieg kommen würde: "Während ich in ihre unschuldigen Augen blickte, sank mein Herz in der Brust, denn mir wurde klar, dass sie nun unter derselben dunklen Wolke hoffnungsloser Zukunft lebte, die ich 40 Jahre zuvor gespürt hatte", führt Grohl weiter aus. An diesem Tag habe er "Waiting On A War" geschrieben: "Dieser Song wurde für meine Tochter Harper geschrieben, die eine Zukunft verdient - wie jedes Kind."

Im Interview mit der Musik-Zeitschrift "NME" unterfütterte Grohl im vergangenen Jahr diese Aussage mit noch mehr Kontext. Die ganze Episode zwischen ihm und seiner Tochter spielte sich nämlich zu der Zeit ab, als die Lage zwischen den USA und Nordkorea immer angespannter wurde und "sie hatte davon in den Nachrichten gehört", so Grohl.

Das neue Studioalbum "Medicine At Midnight" erscheint am 5. Februar. Nach den Singles "Shame Shame" und "No Son Of Mine" ist "Waiting On A War" die mittlerweile dritte Auskopplung draus.