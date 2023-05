Bei einem Konzert in Boston holten die Foo Fighters mit Shane Hawkins den Sohn ihres verstorbenen Drummers Taylor Hawkins auf die Bühne.

Bei einem Konzert in Boston haben die Foo Fighters mit einer rührenden Geste ihren verstorbenen Drummer Taylor Hawkins (1972-2022) geehrt. Am Freitagabend stieß Shane Hawkins (17), der Sohn des langjährigen Schlagzeugers, für den Song "I'll Stick Around" zur Gruppe - und spielte selbst Schlagzeug, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Dave Grohl: "Einer meiner liebsten Schlagzeuger der Welt"

"Wie wäre es, wenn wir einen Song mit einem meiner liebsten Schlagzeuger der Welt spielen?", fragte Bandleader Dave Grohl (54) das anwesende Publikum beim Boston Calling Music Festival, um im Anschluss den 17-jährigen Sohn des Verstorbenen mit den Worten "Meine Damen und Herren, Shane Hawkins!" vorzustellen.

Bereits im vergangenen Jahr sollten die Foo Fighters bei dem seit zehn Jahren stattfindenden Musikfestival in Boston, Massachusetts, auftreten. Doch der tragische Tod des Drummers, der während einer Tour im kolumbianischen Bogota im Alter von nur 50 Jahren verstarb, führte zur Absage des Gigs.

Wird Josh Freese permanenter Schlagzeuger der Foo Fighters?

Shane Hawkins trat nicht zum ersten Mal mit der Gruppe seines verstorbenen Vaters auf. Der Jung-Schlagzeuger, der Taylor Hawkins wie aus dem Gesicht geschnitten scheint, spielte auf dem letztjährigen Tribute-Konzert der Band für seinen verstorbenen Vater bereits Schlagzeug. Ein Video des bewegenden Auftritts kommt auf YouTube auf über 23 Millionen Views.

Derweil fragen sich Fans der Foo Fighters, ob Schlagzeuger Josh Freese (50) zum permanenten Bandmitglied werden könnte. Freese, den Dave Grohl und Co. erst vor wenigen Tagen als neuen Live-Drummer für ihre laufende Tournee vorstellten, spielte auf dem Boston Calling Music Festival zum zweiten Mal bei den Foo Fighters die Drums.