Schauspieler Tom Cruise hat am Sonntag den Formel-1-Grand-Prix in Miami besucht. Dabei traf er auch auf Sängerin Shakira.

Schauspieler Tom Cruise (60) tanzte an diesem Wochenende gleich auf mehreren Hochzeiten. Schickte er am Sonntag (7. Mai) sowohl König Charles III. (74) für dessen Krönungskonzert auf Schloss Windsor als auch für die Verleihung der MTV Movie & TV Awards in Los Angeles eine Videobotschaft, tauchte er persönlich beim Formel-1-Grand-Prix in Miami auf. Dabei war er in bester Gesellschaft - auch Sängerin Shakira (48) ließ sich das Rennen nicht entgehen.

Der Schauspieler und die Musikerin wurden gemeinsam, sichtlich gut gelaunt, abgelichtet. Cruise trug ein weißes Polohemd zu schwarzen Jeans. Shakira ein grünes, enganliegendes Oberteil mit geschnürten Cut-Outs und tiefem Dekolleté. Dazu kombinierte sie eine farblich passende, locker sitzende Hose im Jogginghosen-Stil. Beide griffen zu einer Sonnenbrille.

Besondere Botschaft für König Charles III.

Tom Cruise grüßte König Charles III. am Sonntag stilecht aus einem Flugzeug heraus. "Eure Majestät, Sie können jederzeit mein Wingman sein", erklärt der Hollywood-Star darin in Anspielung auf seinen Fliegerfilm "Top Gun". Dann hebt er die Hand zu einem militärischen Gruß und dreht mit der Maschine ab. Das Video wurde beim Krönungskonzert gezeigt. Wenig später bedankte er sich ebenfalls hoch aus der Luft für den MTV Movie & TV Award. Bei der Verleihung am Sonntag gewann er für seine Hauptrolle in "Top Gun: Maverick" den Preis für die beste Performance in einem Film.

Sängerin Shakira sorgte zuletzt vor allem mit ihrer Trennung vom spanischen Fußballstar Piqué (36) für Schlagzeilen. Die beiden beendeten im Juni 2022 ihre Beziehung, zwölf Jahre lang waren die beiden liiert und lebten gemeinsam in Barcelona. Mit den beiden gemeinsamen Söhnen ist die Sängerin mittlerweile in die USA umgezogen. Aktuell sollen sie ein neues Zuhause in Miami suchen.