Mit der Erfolgssitcom "Die Nanny" wurde Fran Drescher zum Star. Nun führt sie den aktuellen Hollywood-Streik an vorderster Front an.

US-Schauspielerin Fran Drescher (65) ist das Gesicht und die Stimme des derzeitigen General-Streiks der US-amerikanischen Schauspieler-Zunft. Mit einer leidenschaftlichen Rede vor den Mitgliedern der von ihr angeführten Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA gab sie am 13. Juli den Startschuss zur landesweiten Arbeitsniederlegung sämtlicher gewerkschaftlich organisierter Film- und Seriendarsteller. Zuvor waren Gespräche ihrer Organisation mit dem Verband der TV- und Filmproduktionsunternehmen ergebnislos gescheitert.

Schauspielerin mit politischen Ambitionen

Den Vorsitz der Screen Actors Guild ‐ American Federation of Television and Radio Artists hat Drescher seit September 2021 inne - allerdings ist es nicht das erste Mal, dass sich die Schauspielerin in ihrer Arbeit auf politisches Terrain begibt. Fran Drescher ist Anhängerin der US-Demokraten und bezeichnet sich in Interviews selbst als "Anti-Kapitalistin". Im Jahr 2008 unterstützte sie aktiv die Nominierung Hillary Clintons (75) als Präsidentschaftskandidatin und liebäugelte eigenen Angaben zufolge sogar mit einer eigenen Kandidatur für den US-Senat. 2012 unterstützte sie den damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama (61) bei der Kampagne zu seiner Wiederwahl.

Internationale Bekanntheit durch die Sitcom "Die Nanny"

Ihre öffentliche Popularität und internationale Bekanntheit verdankt Fran Drescher vor allem ihrer Hauptrolle in der CBS-Sitcom "Die Nanny" (1993 bis 1999), in der sie eine resolute Brautmoden-Verkäuferin verkörperte, die sich schicksalsbedingt als Kindermädchen eines Broadway-Produzenten verdingen muss. Die Idee zu der äußerst erfolgreichen Serie entwickelte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Peter Marc Jacobson (65), mit dem sie von 1978 bis 1999 verheiratet war.

Zusammenarbeit mit homosexuellem Ex-Mann

Nach der Trennung machte Jacobson seine Homosexualität öffentlich. 2011 verarbeitete das weiterhin freundschaftlich und beruflich verbundene Paar seine Trennung auf humoristische Weise in der Sitcom "Happily Divorced" (2011-2013). Fran Drescher verkörpert darin eine Floristin, die nach 18 Jahren Ehe erfährt, dass ihr Mann homosexuell ist und sich scheiden lässt. Da es ihre finanzielle Situation jedoch nicht erlaubt auseinanderzuziehen, bleiben die beiden weiterhin unter einem Dach wohnen.

Engagement beim "Cancer Schmancer Movement"

Eine bei Fran Drescher im Jahr 2000 diagnostizierte Tumor-Erkrankung in der Gebärmutter, von der sie mittlerweile geheilt ist, veranlasste sie 2007 zur Gründung des "Cancer Schmancer Movements", einer Organisation, die sich vor allem der Krebsfrüherkennung bei Frauen widmet.

In den vergangenen Jahren trat Drescher nur noch selten als Schauspielerin in Erscheinung, sondern verlegte sich darauf, diversen Charakteren in Animationsfilmen ihre markante Stimme zu verleihen - wie etwa der Figur Eunice in der "Hotel Transsilvanien"-Filmreihe.