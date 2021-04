An diesen zwei langjährigen Meister*innen ihres Fachs war bei den Oscars kein Vorbeikommen: Frances McDormand und Anthony Hopkins.

Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen bei den beiden Hauptdarsteller-Kategorien im Vorfeld der Oscars nicht sein können. Während das Rennen bei den weiblichen Nominierten so offen wie schon lange nicht mehr gewesen ist, war bei den Männern aus denkbar tragischen Gründen das Gegenteil der Fall - eigentlich.

Der mit gerade einmal 43 Jahren an Krebs verstorbene Chadwick Boseman (1976-2020) hatte zuvor schon posthum den Golden Globe als "Bester Hauptdarsteller" für seine eindringliche Darbietung in "Ma Rainey's Black Bottom" erhalten. Bei den Oscars wurde dem verstorbenen "Black Panther" diese letzte Ehre aber nicht zuteil. Stattdessen setzte sich Anthony Hopkins (83, "The Father") gegen ihn und die weitere namhafte Konkurrenz durch, bestehend aus Riz Ahmed (38, "Sound of Metal"), Gary Oldman (63, "Mank") und Steven Yeun (37, "Minari"). Da Hopkins nicht live anwesend war, es sich aber um die letzte verkündete Kategorie handelte, endete die Oscar-Verleihung damit leider auf einer ausgesprochen unspektakulären Note.

Spannendes Rennen bei den Frauen

Auch bei den Frauen erwiesen sich die Golden Globes zur Abwechslung nicht als Fingerzeig für die Oscars. Im Februar hatte noch Andra Day (36) für "The United States vs. Billie Holiday" jubeln dürfen. Bei den Oscars schnappte ihr jedoch Frances McDormand (63) für ihren Part in "Nomadland" den Preis weg. Ebenfalls leer ausgingen Viola Davis (55, "Ma Rainey's Black Bottom"), Vanessa Kirby (33, "Pieces of a Woman") und Carey Mulligan (35, "Promising Young Woman").

Für McDormand ist es bereits der dritte Oscar in ihrer Karriere als "Beste Hauptdarstellerin". 1997 hatte sie schon für "Fargo" und zuletzt 2018 für "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" den Preis erhalten. Hopkins erhielt bereits 1992 den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für "Das Schweigen der Lämmer", mit seinen 83 Jahren ist er nun der in der Geschichte der Oscars älteste Star, dem die Auszeichnung je überreicht wurde.