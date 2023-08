Ex-"Höhle der Löwen"-Star Frank Thelen spricht über seine Ehe und darüber, wie die VOX-Show sein komplettes Leben verändert hat.

Offene Worte über Ehe und das Leben im Rampenlicht: Frank Thelen (47), Investor und ehemaliger Star der VOX-Show "Die Höhle der Löwen", hat in einem "Bunte"-Interview über die Rollenverteilung bei sich zu Hause gesprochen. Über seine Frau, Kieferorthopädin Nathalie Thelen-Sattler, sagt er: "Sie hat die Hosen an - und das ist gut so! Zu Hause bin ich kein guter CEO."

Der Unternehmer erklärt: "Wir nehmen unsere Ehe sehr ernst und wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es nicht schaffen. Nur dann setzt Du Dich mit schwierigen Problemen auseinander."

Nach Feierabend, so Thelen, habe er oft "noch 5000 Gedanken im Kopf" und würde am liebsten immer weiter arbeiten. "Wenn ich zu Hause geistig nicht anwesend bin, muss Nathalie das ansprechen."

"Unser Alltag hat nichts mit normalem Leben zu tun"

Thelen und seine Frau lernten sich über Nathalies Bruder kennen, sind bereits seit über 15 Jahren zusammen.

Durch den Erfolg der TV-Show habe sich das Leben der beiden komplett verändert, so Frank Thelen: "Als wir uns kennengelernt und geheiratet haben, war ich nicht vermögend, berühmt oder vernetzt. Heute hat unser Alltag nichts mehr mit einem normalen Leben zu tun. Wir sind auf wirklich verrückte Partys eingeladen und reisen dafür oft eng getaktet."

Dies, so Thelen, bedeute Stress für eine Beziehung. Seine Lösung sei daher Verzicht auf andere private Aktivitäten. Der 47-Jährige: "Für mich gibt es nur den Job und Nathalie - kein Golfspielen oder mit den Jungs ausgehen."