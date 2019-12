Frank Thelen: Nico Rosbergs Saubermann-Image bringt ihn ins Schwärmen

Frank Thelen (44) kennt seinen "Die Höhle der Löwen"-Nachfolger gut. Nach eigener Aussage habe er Nico Rosberg (34) die Teilnahme an der VOX-Gründershow vor einigen Monaten "empfohlen". Wie er nun der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte, sehe er in dem Ex-Formel-1-Weltmeister nicht nur einen Investor, der "die nötige Erfahrung" mit sich bringe, sondern zudem auch "frischen Wind in die Show".

Sie teilen die gleichen Interessen

Der 44-Jährige, der im November dieses Jahres seinen Ausstieg aus der Sendung verkündet hatte, meinte, mit Rosberg sei "genau die richtige Wahl getroffen" worden. Der Ex-Rennfahrer sei "ein angemessener Nachfolger", der "sauber und fair investiert" und "mit seinem Kapital Gründer unterstützt, die einen positiven Impact haben". Ebenso wie Thelen selbst. Er und Rosberg investieren beide in Lilium Aviation und "haben einen Fokus auf Green Technology", so Thelen weiter.

Die anderen "Löwen", darunter Ralf Dümmel (53), Carsten Maschmeyer (60) und Judith Williams (48), scheinen sich jedenfalls auf den prominenten Neuzugang freuen zu können. Schon jetzt schwärmte Thelen von der Zusammenarbeit mit Rosberg: Sie mache "große Freude".