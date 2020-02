Frankie Muniz: "Malcolm mittendrin"-Star heiratet an besonderem Datum

Ein ganz besonderes Datum für den "besten Tag ihres Lebens": Schauspieler Frankie Muniz (34, "Sharknado 3") und seine Verlobte, Paige Price, haben auf den Tag genau vier Jahre nach ihrem ersten Treffen geheiratet. Das bestätigte der ehemalige "Malcolm mittendrin"-Star dem US-Magazin "People". Demnach waren sie sich am 21. Februar 2016 zum ersten Mal begegnet.

"Der beste Tag meines Lebens"

"Alles war genauso, wie wir es uns vorgestellt haben", erzählt Muniz von ihrem großen Tag. Die Hochzeit als den "besten Tag des Lebens" zu bezeichnen, habe er eigentlich immer für ein Klischee gehalten, doch: "Mein Hochzeitstag war buchstäblich der beste Tag meines Lebens!", freut er sich.

Romantische Verlobung beim Laternenfest

Der Schauspieler hatte Paige Price im November 2018 beim Pinal Fairgrounds Laternenfest in Casa Grande, Arizona, gefragt, ob sie seine Frau werden wolle. Dass sie damals Ja gesagt hat, teilte er seinen Followern auf Instagram mit: "Ich bin so dankbar für dieses Thanksgiving für meine VERLOBTE! Ja, Paige Price hat Ja gesagt!", so Muniz.

Eheleute und Geschäftspartner

Die Frischvermählten sind im Übrigen längst auch Geschäftspartner. Im Jahr 2018 kauften Muniz und Price ein kleines Spezialgeschäft, Outrageous Olive Oils & Vinegars, das sich in einem Innenhof in der Altstadt von Scottsdale, Arizona, befindet. "Wir suchten etwas, was wir gemeinsam tun konnten", sagte Muniz im Januar 2019 der "Republik Arizona". "Wir waren schon vorher Kunden im Laden gewesen und wussten einfach, dass wir das Produkt mögen und etwas gemeinsam machen wollen. Jetzt ist es unser Leben geworden."

Frankie Muniz, der gebürtig Francisco James Muñiz IV. heißt, wurde als Hauptdarsteller in der Sitcom "Malcolm mittendrin" (2000-2006) bekannt. Diese Titelrolle brachte ihm mehrere Auszeichnungen (Young Artist Award, Nickelodeon Kids' Choice Awards) und Nominierungen (Golden Globe, Emmy, Teen Choice Award) ein.