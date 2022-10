In der neuen Weihnachtskomödie "Christmas with You" verlieben sich Freddie Prinze Jr. und Aimee Garcia.

Meldet sich Freddie Prinze Jr. mit diesem Film zurück? Nach langer Pause wirkt der einstige Superstar wieder in einer Romantik-Komödie mit.

Um den Schauspieler Freddie Prinze Jr. (46), einen der größten Stars der späten 1990er Jahre, war es zuletzt recht ruhig geworden. Der Schauspieler konzentrierte sich vor allem auf sein Privatleben. Der aus Kultfilmen wie der Highschool-Romanze "Eine wie keine" (1999) oder dem Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997) bekannte Prinze Jr. ist seit über 20 Jahren mit dem einstigen "Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar (45) glücklich verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Die Karriere des einstigen Teenie-Stars hatte in den vergangenen Jahren dagegen spürbar an Fahrt verloren. So trat der als Frauenschwarm bekannt gewordene Mime beispielsweise zuletzt 2012 in einer romantischen Komödie auf, dem TV-Film "Happy Valley".

Das ändert sich aber nun am 17. November. Auf dem Streamingdienst Netflix wirkt Prinze Jr. in der romantischen Weihnachtskomödie "Christmas with You" mit - und kann einmal mehr seinen legendären Charme spielen lassen. Ein erster Trailer stimmt auf den gefühlvoll-festlichen Film ein.

Darum geht es in "Christmas with You"

Der alleinstehende Musiklehrer Miguel (Prinze Jr.) ist Vater einer Tochter im Teenager-Alter, und sehnt sich nach einer neuen Liebe. Seine Tochter erhält überraschend Besuch von Popstar Angelina (Aimee Garcia, 43), die ihrem Fan einen Weihnachtswunsch erfüllt. Angelina ist auf der Suche nach einem neuen Weihnachtssong - und interessiert sich für eine Komposition des musikalisch begabten Miguel. Zwischen dem Superstar und dem schüchternen Lehrer entwickelt sich eine vorsichtige Romanze ...