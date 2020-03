Friedrich Merz: Sein Genesungsprozess schreitet voran

Tag sechs in Quarantäne für Friedrich Merz (64): Der am Coronavirus erkrankte CDU-Politiker muss sich zu Hause auskurieren. Dabei vermeldet er via Twitter, dass sich sein Gesundheitszustand verbessert habe: "Grippesymptome gehen in einen normalen Schnupfen über". Merz ist positiv gestimmt "Anfang nächster Woche keine Symptome mehr aufzuweisen".

Noch am Mittwoch schrieb Merz bei Twitter, dass seine "Grippesymptome etwas stärker geworden" seien. Der designierte Kanzlerkandidat der CDU zeigte sich aber bereits zu diesem Zeitpunkt "zuversichtlich" und dankte "allen, die unser Gesundheitssystem so engagiert am Laufen halten". Einen Tag zuvor machte Merz seinen positiven Corona-Test bei Twitter öffentlich.