Endlich beginnt die Fußball-EM. Zum Auftakt tritt die Türkei in Rom gegen Italien an. So sehen Fans das Eröffnungsspiel am 11. Juni live.

Noch nie mussten die Fans so lange auf eine Fußball-EM warten, aber jetzt ist es so weit - am 11. Juni ab 21 Uhr rollt endlich wieder der Ball. Die Türkei tritt im Eröffnungsspiel im Stadio Olimpico in Rom gegen Italien an. In begrenztem Umfang dürfen sich sogar Zuschauer im Stadion einfinden. So sind Fans live im TV oder per Stream beim Eröffnungsspiel dabei.

Wer überträgt die EM?

Den Großteil des Turniers sehen Fans kostenlos bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten im Fernsehen oder über deren Streamingangebot im Netz. Allerdings zeigt der kostenpflichtige Anbieter MagentaTV zehn Gruppenspiele exklusiv, deutsche Spiele oder die K.o.-Runde sind davon nicht betroffen. Zusätzlich bietet die Streamingplattform der Telekom im Gegensatz zum Ersten und dem ZDF sämtliche Spiele in UHD-Qualität an.

Während der Gruppenphase wechseln sich Das Erste und das ZDF mit der Übertragung ab, beim Eröffnungsspiel macht die ARD den Anfang, das Finale am 11. Juli aus London überträgt das ZDF. Unter anderem die "Sportschau" sowie das ZDF-"Sportstudio" bieten zudem Highlights bei YouTube an. Das Eröffnungsspiel und weitere Matches sind außerdem erstmals auch über den "Sportschau"-YouTube-Kanal streambar. Wer ein DAZN-Abo sein Eigen nennt, sieht dort außerdem 60 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller 51 Partien.

Deutschland spielt zunächst in München

Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft findet das Turnier über den Kontinent verteilt statt, insgesamt elf Austragungsorte werden bespielt. Die einzige deutsche Spielstätte ist München. Dort und in Budapest trägt die Gruppe F, in der auch die DFB-Elf ist, alle ihre Partien aus. Deutschlands Gegner sind Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni). Beide Halbfinale (6. und 7. Juli) sowie das Finale (11. Juli) steigen im Wembley Stadion in London.