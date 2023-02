Ein Bild von Olivia Newton-John auf der Bühne während einer staatlichen Gedenkveranstaltung in der Hamer Hall in Melbourne.

Bei der Staatsgedenkfeier für Olivia Newton-John am Sonntag in Australien rührten ihre Tochter und ihr Witwer die Trauergäste zu Tränen.

Bei der staatlichen Gedenkfeier wurde die britische-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John (1948-2022) am Sonntag in der Hamer Hall in Melbourne, Australien, geehrt. Die gefeierte Künstlerin und Aktivistin war im vergangenen August im Alter von 73 Jahren verstorben.

Newton-Johns Tochter Chloe Lattanzi sprach unter Tränen und beschrieb ihre Mutter als ihren sicheren Hafen, ihre Orientierungshilfe und die Erde unter ihren Füßen. "Ich habe geliebt, wie sie vollkommen geliebt hat", sagte sie. "Sie wollte, dass wir alle zusammen lachen und in Erinnerungen schwelgen, um ihr Leben zu feiern."

Auch Newton-Johns Ehemann John Easterling ergriff das Wort. Wie "Shepparton News" berichtet, erzählte er von ihrer gemeinsamen Zeit in den Vereinigten Staaten und ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Natur und die Tierwelt. "Sie war die mutigste Frau, die ich je getroffen habe", sagte er während des Gottesdienstes. "Ihre Begeisterung, mit der sie sich aufrichtig um Menschen, Tiere und Lebewesen aller Art kümmerte, überstieg beinahe das Menschenmögliche." Auch in ihren schwierigsten Zeiten habe sie immer den Geist, den Humor und die Willenskraft gehabt, die Dinge positiv zu sehen, erinnerte er sich.

Künstler weltweit zollten Tribut

Australische Künstler, Würdenträger und Fans füllten die Hamer Hall für den Gottesdienst, während internationale Stars wie Hugh Jackman (54), Pink (43), Dolly Parton (77), Mariah Carey (53) und Sir Cliff Richard (82) per Videobotschaften Tribute zollten. "Sie war immer optimistisch, sie war lustig, sie war schön, sie war freundlich", sagte Sir Elton John (75) in seiner Videobotschaft. "Diese Art von Menschen gibt es nicht oft, deshalb sollten wir ihr Andenken in Ehren halten und nie vergessen, was sie der Welt gegeben hat."

Delta Goodrem (38), die Newton-John in einer Miniserie von 2018 spielte, hielt am Sonntag die Tränen zurück, als sie ein Medley der größten Hits der Sängerin vortrug, darunter "Let's Get Physical" und "Xanadu". "Sie war wirklich ein Licht für die gesamte Branche", sagte Goodrem vor dem Gottesdienst dem australischen Sender "Nine Network". "Ich wäre nicht die Künstlerin, die ich heute bin, wenn ich nicht von Olivia gelernt hätte und sie nicht den Weg für andere Künstler geebnet hätte."

Olivia Newton-John zog in jungen Jahren aus Großbritannien nach Melbourne und zeigte schon früh eine Leidenschaft für das Auftreten. Ihren großen Durchbruch hatte sie mit der Rolle der Sandy in dem Film "Grease" von 1978. Der Film mit Hits wie "You're The One That I Want" und "Summer Nights" wurde zum Soundtrack für eine ganze Generation und ist bis heute eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

Newton-Johns musikalische Karriere erstreckte sich über mehr als 60 Jahre, in denen sie 28 Studio- und sechs Live-Alben aufnahm. Sie gewann vier Grammys, hatte zahlreiche Nummer-eins-Hits und verkaufte mehr als 100 Millionen Platten.

Ihr Kampf gegen den Brustkrebs

Bei Newton-John wurde 1992 Brustkrebs diagnostiziert, woraufhin sie begann, Spenden für die Forschung zu sammeln und das Bewusstsein für die Krankheit zu fördern. 2012 wurde in Melbourne ein Zentrum für Behandlung und Forschung eröffnet, das Olivia Newton-John Wellness and Research Centre, dessen Dienste Tausenden von Menschen geholfen haben.

"Olivia war eine Visionärin", sagte Debbie Shiell, Leiterin des Zentrums, bei der Gedenkfeier. "Sie wusste, dass Krebs mehr ist als nur eine körperliche Reise - dass man, um den Krebs wirklich zu besiegen, auch den Geist und die Seele unterstützen muss. Was uns heute so selbstverständlich erscheint, war zu ihrer Zeit bahnbrechend. Olivia war eine Pionierin."

2019 wurde Newton-John zum "Companion of the Order of Australia" und zum "Commander of the Order of the British Empire" ernannt. Doch die Auszeichnungen spiegele niemals das bleibende Vermächtnis wider, das sie hinterlassen habe, sagte "Entertainment"-Reporter Richard Wilkins. "Sie war eine absolute Vorreiterin", erklärte er bei der Trauerfeier. "Du warst die ultimative Klassefrau. Du hast der Welt deinen Stempel aufgedrückt und sie zu einem besseren Ort für uns alle gemacht."