Ihre Firma Social Chain AG meldet Insolvenz an

Georg Kofler und Ralf Dümmel Ihre Firma Social Chain AG meldet Insolvenz an

Die Social Chain AG der "DHDL"-Stars Georg Kofler und Ralf Dümmel meldet Insolvenz an.

Die beiden "Die Höhle der Löwen"-Stars Georg Kofler (66) und Ralf Dümmel (56) müssen eine herbe Niederlage einstecken. Wie ihre Firma Social Chain AG mitteilt, will der Vorstand des Unternehmens unverzüglich einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Man sei zu dem Ergebnis bekommen, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehensprognose bestünde. CEO Kofler habe laut "Manager Magazin" seinen Posten mit sofortiger Wirkung aufgegeben.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, erklärte Dümmel in einem Statement: "Zum Unternehmertum gehört es dazu, dass es nicht nur positive Nachrichten gibt." Gemeinsam mit Mitarbeitern und Gesellschaftern der DS Gruppe sei er Ende 2021 ein großes Vorhaben eingegangen. Der Zusammenschluss mit der Social Chain AG sei eine große Chance gewesen, "die auf den stationären Handel fixierte DS Group in die Social Commerce Welt zu überführen". Andererseits habe es auch die Herausforderung gegeben, ein über 50 Jahre gewachsenes hanseatisches Familienunternehmen in die Unternehmenskultur eines börsennotierten Digitalunternehmens zu integrieren.

Dümmel und Kofler wollten voneinander profitieren

Dümmel verkaufte seine Firma an Kofler als Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Social Chain AG im Oktober 2021 für 220,5 Millionen Euro. "Wir treten an, um die neue Welt der Marken und des Handels mitzugestalten", hieß es damals vonseiten Koflers. Dümmel sprach von einem "Brückenschlag in die Zukunft". Man werde zeigen, wie ein perfektes Zusammenspiel zwischen Handel und Social Commerce gelinge.