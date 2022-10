George Clooney war entsetzt, als er erfuhr, Papa von Zwillingen zu werden. Für ihn sei diese Info im ersten Moment eine Katastrophe gewesen.

Offene Worte von George Clooney (61): Der Oscarpreisträger war "entsetzt", als er im Alter von 56 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (44) erfuhr, Vater von Zwillingen zu werden. Das erzählte der US-Schauspieler in der "Drew Barrymore Show" seiner Kollegin. "Das war nicht Teil des Plans", verriet Clooney. Seine Frau habe sich in der zwölften Schwangerschaftswoche befunden und beide hätten einen Termin beim Frauenarzt gehabt. Dann habe der Doktor gesagt: "Es ist ein Junge. [...] Und ein Mädchen." George Clooneys Reaktion: "Was?"

"Es war eine Katastrophe. Ich dachte: 'Willst du mich verarschen?'", erzählt Clooney. Mittlerweile seien seine Zwillinge "die tollste Sache der Welt", damals aber sei er "entsetzt" gewesen. Auf die Frage von Barrymore, ob er Angst verspürt habe, entgegnete der "Up in the Air"-Star: "Nun, ich war 56 Jahre alt und das klang für mich einfach schrecklich."

George Clooney heiratete seine Amal im September 2014

George Clooney galt lange Jahre als der begehrteste Junggeselle Hollywoods. Im April 2014 verlobte er sich mit der britisch-libanesischen Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin. Im September desselben Jahres folgte die Hochzeit der beiden im italienischen Venedig. Im Juni 2017 kamen die beiden Zwillinge Alexander und Ella Clooney (beide 5) zur Welt.

SpotOnNews