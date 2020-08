George Lucas: Das hält der "Star Wars"-Erfinder von "The Mandalorian"

George Lucas scheint nicht nur Baby Yoda zu mögen, sondern auch den Rest von "The Mandalorian". Das verriet nun Regisseur Dave Filoni.

Baby Yoda alias "das Kind" verzaubert seit dem Start der Serie "The Mandalorian" die Fans - und wohl auch "Star Wars"-Erfinder George Lucas (76). Der Autor und Produzent der TV-Show, Jon Favreau (53), teilte im Januar auf Twitter ein Foto, das Lucas mit dem knopfäugigen kleinen Wesen im Arm zeigt. Offenbar hatte der 76-Jährige das Set der Serie besucht, die auf dem Streamingdienst Disney+ läuft. Was George Lucas über "The Mandalorian" denkt, verrieten Favreau und Produzent und Regisseur Dave Filoni (46) nun in einem Interview mit "The Hollywood Reporter".

Filoni erklärte auf die Frage, welche Art von Feedback von George Lucas nach der ersten Staffel kam: "Nicht sehr viel. Wir reden über andere Sachen. Wenn ich mit ihm rede, möchte ich mehr Kenntnisse erlangen." Der "Star Wars"-Schöpfer gebe ihm praktische Tipps. Dann erklärte Filoni aber auch: "Ich denke, er hat die Serie genossen und er hat einmal gesagt, dass er es jetzt als Fan und als Zuschauer zu sehen bekommt." Der Produzent und Regisseur bezeichnete es zudem als seine "Aufgabe", das Wissen, das er von Lucas habe, weiterzureichen "und das, was ich in allen Disziplinen von ihm gelernt habe, an Jon und die Kreativabteilungen weiterzugeben".

Zweite Staffel im Herbst

Die neuen Folgen von "The Mandalorian" sollen ab Oktober auf Disney+ laufen. Zurückkehren könnte dann angeblich auch Fan-Liebling Boba Fett. Medienberichten zufolge soll Temuera Morrison (59, "Aquaman") in die Rolle geschlüpft sein. Der Schauspieler war bereits als Bobas Vater Jango Fett in "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (2002) zu sehen.

Mehrere Darsteller aus der ersten Staffel werden zudem auch in den kommenden Episoden wieder an Bord sein, allen voran Pedro Pascal (45) in der Hauptrolle des "Mando" alias Din Djarin. Ebenfalls mit dabei sind wohl wieder Gina Carano (38) als Cara Dune und Carl Weathers (72) als Greef. Giancarlo Esposito (62) als Moff Gideon wird vermutlich der Hauptgegner in Staffel zwei werden. Die Arbeit an einer dritten Staffel soll schon begonnen haben.