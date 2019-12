George Michael: Familie muss weiteren Todesfall verkraften

Erneuter Schicksalsschlag für die Familie von George Michael (1963-2016, "Careless Whisper"). Drei Jahre, nachdem der britische Musiker am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 an einer Herz- und Fettlebererkrankung starb, ist nun seine Schwester Melanie Panayiotou am gleichen Tag verstorben. Wie "The Mirror" berichtet, sei sie am 25. Dezember tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Ein Sprecher der Familie bestätigte die Meldung. Panayiotou wurde 59 Jahre alt.

Die Umstände des Todes sind noch nicht geklärt. Wie aus einem Bericht der Polizeibehörde von Greater London hervorgeht, sei am Mittwochabend gegen 19:35 Uhr (Ortszeit) ein Notruf eingegangen. "Der Tod wird von der Polizei nicht als verdächtig eingestuft", wird aus dem Statement zitiert. Die Leiche von Michaels Schwester werde nun von einem Gerichtsmediziner untersucht.

Als der Künstler im Jahr 2016 starb, erhielten seine Schwestern Melanie und Yioda Panayiotou einen Großteil des Nachlasses. Letztere war es laut Bericht nun auch, die ihre Schwester regungslos gefunden hatte.