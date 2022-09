Auf der Premiere des Films "Ticket ins Paradies" machten Julia Roberts, George Clooney und dessen Ehefrau Amal eine großartige Figur.

Dass sich diese drei Stars bestens miteinander verstehen, wurde auf der Premiere von "Ticket ins Paradies" mehr als deutlich. Auf dem grünen Grasteppich des Events in London strahlten Julia Roberts (54) und das Ehepaar George (63) und Amal Clooney (44) miteinander Arm in Arm.

Die Hollywoodstars machten in ihren glamourösen Outfits eine gute Figur. George Clooney erschien im dunkelblauen dreiteiligen Anzug, unter dem er ein weißes aufgeknöpftes Hemd trug. Den klassischen Look kombinierte er mit schwarzen Lederschuhen. Ehefrau und Menschenrechtsanwältin Amal bezauberte in einem mintgrünen bodenlangen Abendkleid. Die enge, mit Steinen besetzte Robe kombinierte sie mit goldfarbenen Pumps und einer ebenfalls goldenen Clutch. Zu ihren offenen, in voluminöse Locken gelegten Haaren trug sie hängende Diamantohrringe und roten Lippenstift.

Julia Roberts trug eine schwarze Robe von Alexander McQueen, die sie mit einem gecroppten schwarzen Blazer kombinierte. Auf das Kleid waren glitzernde Initialen und Jahreszahlen gestickt, die das Ehepaar Clooney neugierig betrachtete, wie weitere Fotos des Events zeigen. Zu dem außergewöhnlichen Kleid verzichtete Roberts bis auf ein Paar glitzernde Ohrringe auf weitere Accessoires.

Darum geht es in "Ticket ins Paradies"

Julia Roberts und George Clooney standen bereits vor 21 Jahren erstmals für "Ocean's Eleven" gemeinsam vor der Kamera. Im Film "Ticket ins Paradies" spielen sie ein geschiedenes Ehepaar. Bei der Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter treffen sie wieder aufeinander - und tun sich zusammen, um ihr Kind von der Ehe abzuhalten.