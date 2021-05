Die schwangere Georgina Fleur präsentiert auf Instagram stolz ihren großen Babybauch und klärt zudem auf: "Es ist ein absolutes Wunschkind."

Stolz zeigt Georgina Fleur (31) auf Instagram endlich ihre große Babykugel. Im weißen Bikini posiert die Reality-TV-Darstellerin am Strand von Dubai und legt ihre Hände behutsam auf ihren Bauch. "Ja, es ist wahr! Ich bin schwanger, ich erwarte ein Baby", bestätigt die werdende Mutter nun auch Fans und Followern und fügt hinzu: "Es ist ein absolutes Wunschkind und ich bin überglücklich."

Dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hatte sie kurz zuvor bestätigt, bereits im sechsten Monat schwanger zu sein. Die Neuigkeiten habe sie jedoch erst jetzt verkündet, da es für sie etwas "sehr Intimes" sei "und auch, um diese Zeit mit meinem Baby in Frieden genießen zu können", erklärt sie. Sie hätte Ängste und Sorgen gehabt, schließlich sei eine Schwangerschaft alles andere als einfach. Sie bitte ihre Fans um Privatsphäre: "Ich muss mich extrem schonen und mein Baby steht jetzt an allererster Stelle." Ihr gehe es gut, sie esse viel und hätte in den letzten Monaten viel geschlafen.

Stars gratulieren

TV-Kollegen und Freunde hinterlassen der 31-Jährigen zahlreiche Glückwünsche. "Ahh endlich lässt du die Babybombe platzen. Ich freu mich so so so sehr für dich! War echt schwer, die ganze Zeit so zu tun als wüsste man nichts", schreibt etwa Katy Bähm (28), bekannt aus "Queen of Drags" und "Promi Big Brother", in die Kommentare. Von Daniela Büchner (48) und Iris Klein (53) gab es viele rote Herzchen. Eva Benetatou (29), die derzeit ebenfalls ihr erstes Kind erwartet, kommentiert: "Na endlich ist es raus!!! Ich freu mich so sehr für dich!! Glückwunsch mein Schatz!! Fühl dich umarmt."

Vater des Kindes ist demnach Kubilay Özdemir, mit dem Fleur 2020 gemeinsam im "Sommerhaus der Stars" zu sehen war und mit dem sie eine turbulente On/Off-Beziehung führt. Ob die beiden derzeit ein Paar sind, wollte Fleur auf Nachfrage von Sat.1 nicht bestätigen.