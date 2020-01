Germany's next Topmodel: Heidi Klum schickt drei neue Kandidatinnen ins Rennen

Am Donnerstag ist Heidi Klum (46) mit zahlreichen schönen Mädchen in die 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" gestartet - 25, um genau zu sein. Doch dabei wird es nicht bleiben, wie der Sender ProSieben jüngst öffentlich machte. Model-Mama Klum setzt auf Nachschub. Es werden neue Kandidatinnen kommen.

Das bedeutet für die 25 Start-Kandidatinnen: In Costa Rica, ihrem ersten Stopp nach der großen Eröffnungsshow in München, warten gleich drei neue, unerwartete Konkurrentinnen auf sie. Denn auch Maribel (18, Mühlheim an der Ruhr), Valeria (19, Freiburg im Breisgau) und Jacky (21, Rheingau-Taunus) sind heiß auf den Titel "Germany's next Topmodel 2020".

Ein gelungener Auftakt

Für ProSieben hätte der Donnerstagabend kaum besser laufen können. Das Castingshow-Format überzeugt offenbar auch noch im 15. Jahr. So verfolgten ab 20:15 Uhr 16,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer, wie sich Klum, Star-Designer Julien Macdonald (48) und Hollywood-Größe und Ex-Model Milla Jovovich (44, "Resident Evil") auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands machten; Primetime-Spitzenplatz.