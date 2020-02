bloggergegenmobber: Blogger wehren sich gegen Hasskommentare

View this post on Instagram

#bloggergegenmobber - MITMACHAKTION, ins Leben gerufen von @julias_kleine_welt und mir. Wisst ihr, was das Scheußlichste am Mobbing ist? Der Täter erinnert sich längst nicht mehr. Aber das Opfer fragt sich noch zwanzig Jahre danach, ob er recht hatte. Fast jeder von uns erinnert sich an Worte, die einem ins Gesicht oder hinter dem Rücken gesagt wurden, die einen bis ins Mark getroffen und sich regelrecht ins Gehirn eingebrannt haben. Heute möchten wir gemeinsam ein Zeichen gegen Mobbing setzen. Jeder von uns gibt hier etwas ganz persönliches Preis, zeigt seine Schwachstellen und seine verletzliche Seite um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das uns allen am Herzen liegt. ❤️ . 👉🏻 Deshalb haben wir diese Aktion ins Leben gerufen und würden uns freuen, wenn viele von euch mitmachen. Wir möchten Opfern zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und den Mobbern zeigen, dass wir nicht schweigen. Setzt euch eine Papiertüte auf den Kopf und postet euer Bild unter dem Hashtag #bloggergegenmobber. Jeder kann mitmachen! (Ich persönlich werde eure Bilder unter dem Hashtag auch in meiner Story posten, werde vorher aber fragen, ob es ok ist.) . Meine persönliche Geschichte seht ihr wenn ihr rüberswipet. Früher habe ich in einer Straße auf direktem Weg zwischen S-Bahn und Haupt- und Realschule und Gymnasium gewohnt. Dadurch kannte man mich und wusste wo ich wohne, weil diese Straße vor Schulbeginn und nach Schulschluss täglich komplett überhäuft war mit Schülern. Eines Tages ging ich am Nachmittag raus und entdeckte ein riesengroßes Wort auf dem Gehsteig, direkt vor meiner Gartentüre. FLACHLAND. Alle konnten es sehen. Für ein Mädchen in der Pubertät natürlich Horror, und das ist nur ein Bruchteil meiner Geschichte. In meinem Story Highlight Mobbing habe ich meine Geschichte erzählt. Heute stehe ich drüber, aber dieses Wort hat sich trotzdem eingebrannt. . 💭 Erzählt mir gerne unter diesem Post, ob ihr auch solche Erfahrungen machen müsst oder musstet. Gerne könnt ihr den Post auch teilen, um auf unsere Aktion aufmerksam zu machen.