von Emely Mielke Manche Videos im Internet machen einfach gute Laune: Genau wie die von Sam und seinem Papa, die ihre Follower regelmäßig mit zuckersüßem Content versorgen.

Diese Videos machen einfach gute Laune! Der kleine Sam und sein Vater sind echte Internetstars und versorgen ihre knapp 180.000 Follower fast täglich mit süßen Videos aus ihrem Alltag. Auf ihrem TikTok-Account "babysamanddad" macht vor allem ihr neuestes Video-Format einfach glücklich und erinnert uns daran, dass die kleinen Dinge im Leben zählen: Der Vater fragt Sam immer wieder, was ihn glücklich macht. Seine Antworten sind wirklich rührend.

"Papa, weißt du, was mich glücklich macht?"

Auch wenn man bei dieser Frage materielle Sachen erwarten könnte, beweist der zweijährige Sam, dass alltägliche Kleinigkeiten und gemeinsame Vater-Sohn-Zeit zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben gehören. Auf die Frage, was Sam besonders glücklich macht, lautet eine Antwort: "Im Garten helfen“. Daraufhin beschreibt der kleine Hobbygärtner seinen Fans den Workflow: "Ich gieße die Blumen“, sagt Sam und sorgt mit seiner kleinen Gießkanne dafür, dass die Blumen versorgt werden. Mit einer Schaufel entfernt er Unkraut und hält zum Abschluss seiner Gartenarbeit einen Daumen nach oben in die Kamera – Sam zeigt: Es sind die kleinen Dinge, die wirklich glücklich machen.

Auch diese Aktivitäten sorgen für Glücksgefühle

Neben der Gartenarbeit lassen Sam und sein Vater ihre Fans auch an anderen Freizeitaktivitäten teilhaben. Sei es im Museum, beim Zug fahren oder als Spiderman verkleidet. Sams Videos beginnen fast immer mit den Worten: "Do you know what makes me happy daddy?" (zu Deutsch: Papa, weißt du, was mich glücklich macht?) Das Besondere: Sams Vater erzieht ihn spielerisch zweisprachig, denn er hat auch polnische Wurzeln. So lernt Sam ganz selbstverständlich Polnisch.

Bei den Fans finden Sams Videos viel Zuspruch

In den Kommentaren hagelt es Zustimmung. "Sam, du bringst mich jedes Mal zum Lächeln, wenn ich deine Videos sehe", schreibt ein User. "Vielen Dank, Sam, dass du mich mit all deinen Videos glücklich gemacht hast", kommentiert eine Followerin.

Verwendete Quellen: tiktok.com