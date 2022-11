"The Crown" geht am Mittwoch, 9. November, in die fünfte Staffel und wird den Fokus auf die 90er-Jahre legen. Hierbei wird ein Handlungsverlauf die gescheiterte Ehe zwischen dem damaligen Prinz Charles (Dominic West) und Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki) thematisieren, wofür bereits die vierte Staffel den Grundstein legte.

"The Crown", "Spencer" und Co. hatten Prinzessin Diana in der Hauptrolle

Mit ihrer Darstellung von Prinzessin Diana reiht sich Schauspielerin Debicki in eine lange Liste unterschiedlicher Darstellerinnen ein, die die "Königin der Herzen" über die Jahre verkörperten. Allein in der Netflix-Serie "The Crown" ist Debicki bereits die zweite Person, die in Dianas Haut schlüpft: In Staffel 4 spielte Emma Corrin die junge Diana, die über die Jahre feststellen musste, dass das Leben als Teil der britischen Monarchie nicht den Vorstellungen entsprach, die sie zu Beginn ihrer Beziehung mit Prinz Charles (Josh O'Connor) gehabt haben mochte.

Schon zu Lebzeiten der Prinzessin wurden verschiedene Bücher und auch Filme veröffentlicht, die sich mit ihrem Leben und Schicksal auseinandersetzten. Dabei gehört "Diana: Her True Story" (in Deutschland unter dem Titel veröffentlicht: "Diana: Ihre wahre Geschichte") zu den ältesten Produktionen: 1993 wurde der TV-Film veröffentlicht und nutzte das damals überaus kontrovers aufgenommene Buch mit demselben Titel als Vorlage. Gespielt wurde Diana hier von der Schauspielerin Serena Scott Thomas.

Wer spielte Diana am besten?

Die Meinungen über die Darstellung der 1997 verstorbenen Prinzessin sind nach wie vor gespalten: Manche kritisieren, dass die private Lebensgeschichte einer echten Person ausgeschlachtet wird – insbesondere nach ihrem Unfalltod. Besonders Dianas Kinder, Prinz William und Prinz Harry, wurden und werden durch die vielen Schlagzeilen, Filme und Serien über ihre Mutter immer wieder zu diesem zweifellos schmerzhaften Thema ins Rampenlicht gedrängt.

Andere sehen die mediale Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Prinzessin als wichtige Erinnerung an eine Person an, die viele Herzen berührte und noch immer berührt. Wohl nicht nur aus diesem Grund gibt es auch heute noch, ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod, immer neue Filme, Serien, Bücher und Theaterproduktionen, die auf den Menschen hinter dem Titel blicken. In unser Galerie erfährst du, welche Schauspielerin nach Meinung der Kritiker:innen und Zuschauer:innen Diana am besten verkörpern konnte.

