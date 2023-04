von Susanne Arndt Niemand versteht es so gut wie Katja Berlin, Missstände genüsslich zu servieren. Eine Geschmacksprobe in zehn Häppchen und drei Fragen an die Künstlerin.

Seit 2015 schon erscheinen ihre klugen und witzigen "Torten der Wahrheit" in der Wochenzeitung "Die Zeit". Millionenfach werden sie im Netz geteilt und mit Genuss verschlungen. Denn Katja Berlin, 43, verwandelt komplexe gesellschaftspolitische Zusammenhänge und alltägliche Tatsachen, für die wir oft blind sind, in leicht verdauliche Tortendiagramme. Manche Bissen bleiben aber auch im Halse stecken, weil sie deutlich machen, in welch absurder Welt wir leben.

Nun freuen wir uns ganz besonders, dass Katja Berlins neuestes Tortenbuch "Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Die Welt von heute in satirischen Grafiken" sich den weiblichen 50 Prozent der Gesellschaft widmet. Deshalb servieren wir euch zehn Grafiken aus dem Buch als Appetithappen – zum Genießen, Nachdenken, Lachen und Weinen. Oder was ist deiner Meinung nach die effektivste Verhütungsmethode in Deutschland? Sieh selbst (und nein, es ist nicht das Liegefahrrad …)!

3 Fragen an die "Spezialistin für sonderbare Grafiken"

BRIGITTE: Wie kamen Sie auf die Idee zu Ihren "Torten der Wahrheit"?

Katja Berlin: Lustige Infografiken sind nicht meine Idee gewesen, die gab es schon lange im englischsprachigen Internet. Ein Freund und ich haben dann 2010 ein Blog mit Torten auf Deutsch gestartet, weil wir die Form so genial fanden. Daraus sind dann viele Bücher geworden, und so kam ich letztendlich auch zu meiner Kolumne "Torten der Wahrheit" in "Die Zeit".

Haben Sie eine Lieblingstorte?

Nein, das variiert und hängt meistens davon ab, über welches Thema ich mich gerade wieder ärgere.

Was war die krasseste Resonanz, die Sie je bekommen haben?

Die kommt immer wieder von konservativ eingestellten Männern, die mir sehr nett schreiben, dass sie zwar eigentlich gar nicht dieselben Ansichten vertreten wie ich, aber dass sie dennoch gerne über meine Torten nachdenken und danach ab und zu sogar ihre Meinung ändern. Wie krass ist das denn?

© Yes Publishing

Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen: Die Welt von heute in satirischen Grafiken. Das Beste aus 'Torten der Wahrheit', Katja Berlin (Yes Publishing, 15 Euro)