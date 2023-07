Wir möchten Menschen eine Stimme geben, die schon einmal unter den herrschenden Machtstrukturen gelitten haben. Dafür suchen wir dich.

Machtstrukturen umgeben uns überall: im Job, in der Familie, beim Arzt, beim Sport, in der Kirche, auf dem Konzert. Unterschiedlichste Faktoren können ein Machtgefälle zwischen Menschen entstehen lassen, sei es durch Wissensvorsprung, Berühmtheit, Entscheidungsgewalt oder Abhängigkeiten.

Uns beschäftigt: Was macht Macht mit Menschen? Was führt dazu, dass Menschen ihre Macht missbrauchen? Und wie können wir missbräuchliche Machtstrukturen in unserer Gesellschaft langfristig aufbrechen?

Wir als BRIGITTE wollen Menschen eine Stimme geben, die schon einmal von Machtstrukturen betroffen waren. Dafür suchen wir dich.

Hast du Machtmissbrauch erfahren müssen – oder miterlebt? Warst du schon einmal Teil eines Machtsystems und möchtest darüber aufklären? Dann erzähle uns deine Geschichte.

Wie kannst du dich einbringen?

Schreibe uns deine Erfahrung an service@brigitte.de mit dem Betreff "Macht". Orientiere dich dabei gern an drei Punkten:

Wie und wo hast du Machtmissbrauch erlebt? Gab es einen konkreten Moment, in dem dir das bewusst wurde?

Was hat die Erfahrung mit dir gemacht?

Wie hast du reagiert? Was hättest du rückblickend gebraucht, um dich wehren zu können?

Mit der Einsendung erklärst du dich einverstanden, deinen Beitrag auf allen Kanälen der Marke BRIGITTE unter dem Hashtag #wasmachtmacht zu veröffentlichen. Aus rechtlichen Gründen werden wir keine Namen oder Unternehmen nennen und die Geschichte anonymisiert veröffentlichen.

Wir freuen uns über jede Mail und geben dir Feedback, wenn wir deine Erfahrung redaktionell aufnehmen und von Expert:innen einordnen lassen – wir bitten allerdings um Verständnis, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis du von uns hörst. Bitte beachte auch, dass wir die eingesendeten Texte prüfen und ggf. nicht jede Einsendung veröffentlichen. Vielen Dank!