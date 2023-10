Hektik? Klimaangst? Aperol Spritz? Was laut der 102-jährigen Medizinerin Gladys McGarey ein besonders auszeichnendes Merkmal unserer Zeit ist, liest du hier.

In gewisser Weise ist jede Zeit etwas Besonderes – und in einer anderen Weise keine. Es gab Jahre, in denen Erfindungen wie Buchdruck, Dampfmaschine und Fernseher die Welt und die darin lebenden Menschen beeinflusst haben, und solche, die von Kriegen, Dürren und Krankheiten geprägt waren. Zu einigen Episoden der Geschichte fallen uns sofort Namen von Herrschenden, Künstler:innen und Autor:innen ein, zu anderen nicht einmal nach minutenlangem Nachdenken. Doch ganz gleich, wie die politischen Grenzen verlaufen, wie sicher diese sind, was Leute zu Abend essen und wie sie sich ihre Lebensmittel beschaffen: Menschen stehen stets vor der Herausforderung, sich an die sie betreffenden Umstände anzupassen. Sich damit zu arrangieren und das Beste daraus zu machen. Diese Herausforderung verändert sich – aber dass sie schwerer oder leichter würde, ist unmöglich zu sagen.

Gladys McGarey: Das ist eine Besonderheit der heutigen Zeit

Die Medizinerin und Autorin Gladys McGarey hat als über 100-jährige Frau zehn Jahrzehnte miterlebt. Gewiss hat sie eine eigene, individuelle, subjektive Sicht auf die Welt, die stets geprägt ist von ihrem jeweiligen Alter und Erfahrungsschatz, dem Ort, an dem sie sich befindet, den Menschen, die sie umgeben, und zahlreichen weiteren Faktoren, die ihre Perspektive einzigartig und besonders machen. Dadurch wird diese Perspektive aber nicht weniger interessant. Was ihr auffällt, wenn sie auf die Welt blickt, basiert auf einem mehr als 100 Jahre lang durch das Leben gewachsenen Horizont.

"Wir können heute über Kontinente und Zeitzonen hinweg ganz einfach miteinander sprechen", sagt die 102-Jährige. "Ich kann in eine Kamera schauen und reden und Tausende Kilometer weiter siehst du im selben Moment mein Gesicht und hörst, was ich sage." Was heute selbstverständlich für uns ist, war für viele Generationen von Menschen – und für einen großen Teil ihres Lebens für Gladys McGarey – unvorstellbar. Hat eine Person das Haus verlassen, war sie erst einmal fort und nicht erreichbar. Auf einer Reise konnten Menschen ihre Liebsten nicht darüber informieren, wie es ihnen geht, was sie erleben, wann sie zurückkehren – zumindest nicht ohne beträchtliche Verzögerung. Nicht zusammen zu sein, bedeutete Unklarheit und Sorge. Es bedeutete, alleine klarkommen und Entscheidungen treffen zu müssen. Und in vielen Fällen bedeutete es damit zugleich Hoffnung und Vertrauen.

Während wir ständig und wie selbstverständlich miteinander verbunden sein können und sind – und uns davon manchmal fast schon eine Pause wünschen– , sieht Doktor Gladys daneben einen weiteren Trend in unserem Miteinander, der möglicherweise mit der ständigen Erreichbarkeit zusammenhängen könnte: "Mir scheint, Menschen neigen heute dazu, die Bedeutung von körperlicher Nähe und Berührung zu vernachlässigen", sagt die Medizinerin. Sind wir so gut vernetzt, dass das tatsächliche Zusammensein, das zweifelsfrei durch keinen Videocall zu ersetzen ist, in unseren Köpfen an Wert verliert? Eine offene Frage, die wir vermutlich nur für uns selbst beantworten können.

Was sich ändert – und was nicht

Genauso wie jede Zeit hat unsere Zeit Besonderheiten. Genauso, wie unsere Vorfahren damit jeweils umgegangen sind und in ihrem Leben einen Weg gefunden haben, auf dem sie lachen, weinen, lernen, leiden, genesen und lieben konnten, finden wir heute unseren Weg. Die ständige, technisch gewährleistete Verbundenheit und Erreichbarkeit, die Gladys McGarey als eine Besonderheit unserer Zeit sieht, prägt unser Leben möglicherweise mehr, als wir ahnen, da sie einen Einfluss auf einen der wichtigsten Lebensbereiche hat, auf unsere Beziehungen. Die wiederum werden, egal ob Menschen über Gesten, Worte oder Gehirnströme kommunizieren, ob sie ihr Essen über einem offenen Feuer zubereiten, auf Gasherden, Ceranfeldern oder durch Knopfdruck direkt in der Verpackung, mit höchster Wahrscheinlichkeit immer ein zentraler Bestandteil menschlichen Lebens bleiben. Denn ohneeinander ist kaum vorstellbar, dass wir lachen, weinen, lernen, leiden, genesen oder lieben könnten.