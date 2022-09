Das Recht auf Abtreibung ist in den USA möglicherweise schon bald landesweit wieder abgeschafft - und auch bei uns ist ein Schwangerschaftsabbruch noch rechtswidrig, auch wenn er meist straffrei bleibt. Hier erzählen Frauen offen, warum sie sich an verschiedenen Punkten in ihrem Leben für eine Abtreibung entschieden haben.