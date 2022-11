Alarm am 8.12.2022: Normalerweise findet der bundesweite Warntag im September statt.

Aus diesem Grund wird dein Handy am 8. Dezember klingeln

Etwas unheimlich ist es schon: Am 8. Dezember werden in ganz Deutschland Handys anfangen zu klingeln. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Hackerangriff, sondern vielmehr um einen Test diverser Warnmittel.

Einmal pro Jahr findet in Deutschland der bundesweite "Warntag" statt. An diesem Tag werden verschiedene Warnmittel aktiviert und getestet. Da dieses Jahr ein neues System probeweise zum Einsatz kommen soll, wurde der diesjährige Warntag in den Dezember verschoben.

Alarm am 8.12.2022: "Cell-Broadcast-System" wird zum ersten Mal getestet

Was ändert sich speziell beim diesjährigen Testlauf? Das sogenannte "Cell-Broadcast-System" könnte einige Fortschritte und Verbesserungen bei zukünftigen Warnmeldungen mit sich bringen. Im Video zeigen wir, was genau es damit auf sich hat.

Verwendete Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe