Desinfektionsmittel bei Aldi: Corona-Panik sorgt für Tumulte

Damit hatte vor einigen Wochen, als die Aldi-Manager die Angebote für Anfang März ausgetüftelt haben, wohl kaum einer gerechnet: Aldi hat seit dem heutigen Montag Desinfektionsmittel im Angebot – und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Sorge vor dem Coronavirus groß und die Nachfrage nach Hygieneprodukten umso größer ist.

Lange Schlangen bei Aldi

Kein Wunder also, dass sich vor nahezu allen Aldi-Filialen des Landes am Montagmorgen lange Schlangen gebildet hatten. Die meisten Kunden wollten unbedingt noch etwas Desinfektionsmittel ergattern, das seit Wochen in allen Apotheken und Drogeriemärkten ausverkauft zu sein scheint. Nachdem mittlerweile Handdesinfektion schon in Krankenhäusern geklaut wird, war klar: Dieses Angebot wird für einen Ansturm sorgen.

Angeboten wurden Flaschen mit Gel oder Spray sowie Tücher für die Desinfektion von Flächen. Wegen des erwarteten Ansturms durften Kunden insgesamt nur drei Produkte kaufen – was in einigen Filialen zu wilden Diskussionen und teilweise tumultartigen Szenen führte. Teilweise waren die Desinfektionsmittel auch gar nicht im Laden erhältlich, sondern wurden nur auf Nachfrage an der Kasse herausgegeben.

"Nur in bestimmter Anzahl"

Auf der Aldi-Website hieß es im Vorfeld: "Die Artikel sind nur vor Ort in unseren Filialen erhältlich und werden zum gewohnt günstigen ALDI Preis angeboten. Eine kurzfristige Preiserhöhung aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage wird es nicht geben. Wie bei allen unseren Aktionsartikeln weisen wir darauf hin, dass diese im Unterschied zu unserem ständig vorhandenen Sortiment nur in bestimmter Anzahl zur Verfügung stehen. Diese können daher schon am Vormittag des ersten Aktionstages kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein."

Zahlreiche Kunden haben entsprechend am Montagmorgen gleich mehrere Filialen des Discounters abgeklappert, um zahlreiche Flaschen der günstigen Desinfektion abzustauben. Doch nach wenigen Stunden war der Spuk schon wieder vorbei – und sowohl das beliebtere Handgel, als auch das Desinfektionsspray restlos ausverkauft!

Kunden berichten von irren Szenen in den Filialen:

Bei #ALDI soll es diese Woche ab Montag wieder Desinfektionsmittel geben.



ALDI, heute, 8:06 Uhr. Ich bekomme den vorletzten Parkplatz. Mich beschleicht ein komisches Gefühl.



Im Laden ist nirgendwo Desinfektionsmittel zu finden.



Die Schlange an allen Kassen: >20m. — Michael Müller (@wurfpfeil) March 9, 2020

Gerade kam im Radio, daß es ganze 10 Minuten dauerte, bis in etlichen Aldi-Filialen das Desinfektionsset ausverkauft war.

Und ich dachte, die Rationalität wäre wieder eingekehrt. — Martin (@TanteJu5) March 9, 2020

Vor guten 20 Jahren, gab es bei ALDI die ersten Computer zu kaufen. Die Menschen standen schon lange vor der Ladenöffnung davor und jeder wollte der erste sein. Heute gab es Desinfektionsmittel dort. Ich habe einen Flashback! Und für jeden nur 2 Stück!! — Eddy the Dog (@Eddy28661789) March 9, 2020

Ich war tatsächlich gerade im Aldi. Und die haben das Thema Desinfektionsmittel absolut ideal gelöst. Sie holen aus dem Lager immer nur einen kleinen Teil, der steht an der Kasse und wird nur auf Nachfrage ausgehändigt. Nicht mehr als insgesamt drei Artikel pro Person. — Susanne P. (@Buecherwurm2987) March 9, 2020

Ich war gerade bei Aldi, wusste nicht, dass es dort heute Desinfektionsmittel gibt.

Wollte nur ein Brot kaufen.

Es war Ausnahmezustand 😡

Die Leute haben sich bald gekloppt.

Die hatten die Panik in den Augen.

Ich bin zutiefst erschüttert.

Was stimmt mit den Leuten nicht? — Muschelfee + Sir Pirat, Ritter der Schnuffelrunde (@muschelfee69) March 9, 2020

Mein Aldi-Verkäufer sagte mir gerade, das heute morgen um 8 Uhr die Kassenschlange durch den ganzen Laden ging. Es gab auch lautstarke Auseinandersetzungen über handelsübliche Mengen. Der winzige Rest steht seit 8:15 Uhr direkt an der Kasse. #Desinfektionsmittel #AldiNordOttensen — Tina Pickhardt (@PickiHH) March 9, 2020

Und während tausende Kunden in den Aldi-Filialen des Landes versucht haben, etwas von dem begehrten Desinfektionsmittel waren die mittlerweile wieder gefüllten Regale in den Drogeriemärkten weitestgehend unbeobachtet:

Während sich wahrscheinlich die Leute beim Aldi wegen des Desinfektionsmittels drängeln kann kann man auch einfach die am Wochenanfang neu eingeräumte Ware beim dm kaufen. pic.twitter.com/9H0JmYzrQb — Sebastian (@s3sebastian) March 9, 2020

Bei Aldi hat der Tumult inzwischen ein Ende – in nahezu allen Filialen sind sämtliche Desinfektionsmittel – Gel, Spray und Tücher – inzwischen restlos ausverkauft.