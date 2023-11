Mehrere Nuss-Sorten aus dem Aldi-Sortiment werden wegen einer möglichen Salmonellengefahr zurückgerufen. Was du jetzt wissen musst, liest du hier.

Erdnüsse, Cashews, Walnüsse, Haselnüsse & Co.: In Deutschland sind sie ein beliebter Snack. Im Zeitraum 2021/2022 lag der Pro-Kopf-Konsum laut "Statista" bei 5,5 Kilogramm. Eine beliebte Nuss-Sorte bei Aldi wird nun aber durch PL Food GmbH zurückgerufen. Betroffene Kunden können die Produkte auch ohne Vorlage des Kassenbons in den entsprechenden Filialen zurückgeben.

Diese Produkte werden zurückgerufen

Mehrere Sorten der Marke Farmer und Farmer Naturals sind mglicherweise verunreinigt. Die folgenden Produkte sollten Verbraucher:innen laut "produktwarnung.eu" nicht verzehren:

Farmer naturals Pistazienkerne-Beerenmix

Inhalt: 100g

MHD: 17.05.2024, Charge: 29106/230821001

Inhalt: 100g MHD: 17.05.2024, Charge: 29106/230821001 Farmer naturals Pistazienkerne, geröstet ohne Salz

Inhalt: 100g

MHD: 18.05.2024, Charge: 29107/230822001

Inhalt: 100g MHD: 18.05.2024, Charge: 29107/230822001 Farmer Pistazienkerne, geröstet & gesalzen

Inhalt: 100g

MHD: 19.05.2024, Charge 29108/230823001

Andere Sorten der Marke oder beispielsweise die gleiche Sorte mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum seien nicht betroffen. Die PL FoodCom GmbH und die entsprechenden Handelsunternehmen haben die Ware laut Pressemitteilung bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Hinweis: Es sind unterschiedliche Informationen dazu im Umlauf, wo die Produkte verkauft wurden. Laut "produktwarnung.eu" wurden sie im August an diverse ALDI Süd Gesellschaften geliefert. "Lebensmittelwarnung.de" berichtet, dass die Produkte in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfahlen und Schleswig-Holstein verkauft worden seien, was auch ALDI Nord einschließen würde.

In einer Pressemitteilung von PL Food GmbH heißt es stattdessen, dass die Produkte an Filialen in Mönchengladbach, Rheinsberg, Ebersberg, Dormagen, Adelsdorf, Langenfeld geliefert worden seien. Aufgrund der unterschiedlichen Informationen empfehlen wir, sicherheitshalber auf die Daten von eventuell im Schrank liegenden Pistazien-Packungen zu schauen und die Information abzugleichen.



Verwendete Quellen: lebensmittelwarnung.de, produktwarnung.eu, de.statista.com