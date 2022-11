Auf TikTok war Angela Alexander ein Star - nun ist die 54-Jährige an ihrer unheilbaren Krankheit gestorben. Alexander litt an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (kurz "ALS"), für deren Erforschung 2014 mit der "Ice Bucket Challenge" in den Sozialmedien Geld gesammelt wurde. Im Video sendet Alexander ihren Followern eine letzte Botschaft.