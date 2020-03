"I AM": Fotoprojekt zeigt die ganze Schönheit von Frauen ab 40

"Es ist über ein Jahr her, dass ich die Bilder, die die talentierte Angelika Buettner von mir auf Lenny in Easton Ct., wieder betrachtet habe. Seit diesem Spätsommer-Tag in Neu-England ist in meinem Leben so viel passiert. Es fühlt sich wirklich wie eine Ewigkeit an. Ich wollte mich an das erinnern, was ich an diesem Tag fühlte; die Gefühle sind immer noch sehr lebendig. Dankbarkeit dafür, dass ich nach einer Hüftprothese neun Monate zuvor wieder reiten konnte. Pferde waren immer ein Teil meines Lebens und haben mir immer ein Gefühl von wahrer Freiheit gegeben, ob ich in Idaho querfeldein geritten bin, mit Kühen in den kalifornischen Mendocino-Bergen gearbeitet habe oder ausgestiegen bin in Connecticut. Ich hatte befürchtet, dass ich nicht mehr reiten könnte, deshalb war dieser Tag wirklich magisch. Das Vertrauen, das ich in Angelika gesetzt habe, weil sie so schöne Bilder geschossen hat, das Vertrauen, das ich in Lenny gesetzt habe, ein guter Partner zu sein, und, was am wichtigsten ist, Vertrauen in mich selbst, dass ich aus meiner Komfortzone herauskomme, und nicht zuzulassen, eine vorgefasste Furcht zu einem Bedauern werden zu lassen."