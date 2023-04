So viele Krankmeldungen wie seit fünf Jahren nicht mehr

Atemwegsinfekte auf Rekordniveau So viele Krankmeldungen wie seit fünf Jahren nicht mehr

News im April, die uns bewegen: Neuer Rekord bei Atemwegserkrankungen

Die wichtigsten News im BRIGITTE-Ticker

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im April zusammen.

14. April 2023

Rekordzahlen bei Krankmeldungen wegen Atemwegsinfekten

Die Zahl der Menschen, die aufgrund von Atemwegsinfekten im ersten Quartal diesen Jahres krankgeschriebenen wurden, war so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des zur Krankenkasse Barmer gehörenden Instituts für Gesundheitssystemforschung, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) schreibt.

So waren in den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres pro Woche im Schnitt 368 je 10.000 Barmer-Versicherte wegen Atemwegserkrankungen wie Corona, Grippe oder anderen Infekten nicht arbeitsfähig. Im Vergleich zum Jahrebeginn 2021 hat sich dieser Wert vervierfacht. Von 10.000 Versicherten meldeten sich damals durchschnittlich 98 Personen mit solcherlei Infekten krank.

Selbst im Vergleich zum Jahr 2018, als eine ungewöhnlich starke Grippewelle grassierte, liegen die Zahlen in diesem Jahr höher. Damals betrug die Rate 300 je 10.000 Versicherte pro Woche. Die derzeit hohen Infektionszahlen werden allgemein auf Nachholeffekte infolge der Corona-Pandemie zurückgeführt, während der unser Immunsystem nicht trainiert wurde.

Noch mehr News

Das waren die News im März 2023.

Verwendete Quellen: RND