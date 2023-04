Atomausstieg, 49-Euro-Ticket und Co.

Und wieder ist ein Monat rum und ein neuer steht vor der Tür – der April bringt nicht nur den Frühling mit, sondern hat auch die ein oder andere Änderung im Gepäck. Atomkraftwerke gehen vom Netz, das 49-Euro-Ticket kommt und fast alle Corona-Regeln haben ein Ende.

Frühlingsbeginn, Zeitumstellung und schon ist es wieder April. Hoffentlich bleiben wir von weiteren verrückten Wetterattacken verschont, der April macht schließlich, was er will. Auch in diesem Monat stehen wieder einige Neuerungen auf dem Plan. Wir haben für euch alle relevanten Änderungen für April zusammengesucht.

Verkaufsstart für das 49-Euro-Ticket

Nach langen Diskussionen geht es jetzt endlich an den Start: das 49-Euro-Ticket. Am 3. April soll der Verkauf offiziell starten. Nutzen können wir es aber erst ab dem 1. Mai. Kund:innen können es ab dann bundesweit in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs nutzen.

Der Atomausstieg

Mitte April werden die verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Ursprünglich war die Abschaltung schon viel früher geplant. Die Kraftwerke Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland sollten ursprünglich Ende 2022 vom Netz gehen. Die Ampel beschloss im vergangenen Jahr, die Akw über das Jahresende hinaus laufen zu lassen, um die Versorgungssicherheit in der Energiekrise zu gewährleisten.

Fast alle Corona-Regeln laufen aus

Besucher:innen müssen nur noch bis zum 7. April in Praxen, Pflegeheimen und Kliniken Maske tragen. Die Maskenpflicht für Beschäftigte und Bewohner:innen ist bereits im März gefallen.

Mehr Nettogehalt ab April

Für Angestellte und Beamt:innen ändern sich die Abläufe beim Lohnsteuerabzug. Ab dem 1. April erhaltet ihr demnach mehr Netto- bei gleichem Bruttogehalt. Alle Arbeitgeber:innen müssen höhere steuerliche Freibeträge für Angestellte berücksichtigen. Der Arbeitnehmer:innen-Pauschalbetrag wird auf 1.230 Euro angehoben und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 4.260 Euro festgesetzt. Es werden also weniger Steuern abgeführt und etwas mehr Nettogehalt ausgezahlt.

Blutspende von homosexuellen Männern

Homosexuelle Männer dürfen nicht mehr pauschal von der Blutspende ausgeschlossen werden. Im geänderten Transfusionsgesetz wird ausdrücklich festgehalten, dass die sexuelle Orientierung bei der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss nicht berücksichtigt werden darf. Selbige Regelung gilt auch für Transmenschen. Dennoch: Die sexuelle Aktivität spielt weiterhin eine Rolle. Männer mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern dürfen weiterhin kein Blut spenden. Überprüft wird das per Selbstauskunft anhand eines Fragebogens.

Maler:innen und Lackierer:innen erhalten Lohnerhöhung

Ab April dürfen sich Maler:innen und Lackierer:innen über ein höheres Einkommen freuen. Der aktuelle Tarifvertrag gilt seit Anfang des Jahres und sieht mehrere Erhöhungen vor. Ab dem 1. April beträgt der Mindestlohn I, der beispielsweise Helfer:innen zusteht, 12,50 Euro. Der Mindestlohn II wird auf 14,50 Euro erhöht. Im Bauhauptgewerbe kann man sich auch über Erhöhungen freuen. Während die Löhne im Westen um zwei Prozent steigen, erhalten Beschäftigte im Osten 2,7 Prozent mehr Lohn.

Achtung an Bahnfaher:innen

Am 1. April startet die Sanierung der Schnellfahrstrecke Kassel-Fulda, teilte die Deutsche Bahn mit. Auf der Strecke sollen 163 Kilometer Gleise und 70 Weichen erneuert werden. Alle Züge werden umgeleitet. Die Bauarbeiten sind bis zum 9. Dezember angesetzt.

Arlbergtunnel in Österreich gesperrt

Für Urlauber:innen im April ist die Information besonders wichtig. Wenn ihr mit dem Auto in Österreich unterwegs seid, könnte es zu größeren Umwegen kommen. Der Arlbergtunnel, Österreichs längster Straßentunnel, wird ab dem 24. April wegen einer Sanierung für rund sechs Monate gesperrt. Also auch für den Sommerurlaub in Österreich sollte mehr Zeit eingeplant werden.

Leipziger Buchmesse findet wieder statt

Drei Jahre ist die Buchmesse coronabedingt ausgefallen, in diesem Jahr findet sie endlich wieder statt – vom 27. bis 30. April sollen Leser:innen, Autor:innen und Verlage miteinander ins Gespräch kommen. Das Gastland ist in diesem Jahr Österreich.

Der "Tatort" bekommt neue Besetzung

Für viele ist ein Sonntagabend ohne Tatort kein richtiger Ausklang des Wochenendes. Jetzt geht eine neue Kommissarin an den Start. In Berlin übernimmt Corinna Harfouch, sie ermittelt künftig als Nachfolgerin von Meret Becker gemeinsam mit Mark Waschke. Die ersten beiden Folgen sollen an Ostern ausgestrahlt werden (9. und 10. April).

